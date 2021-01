Como un baldazo de agua fría. Mientras todo andaba con normalidad, algo generó alarmas en aquellos usuarios con un celular chino. El pasado 14 de enero, la compañía Xiaomi ha sido añadida a la “lista negra” de empresas que no tendrán acuerdos o comercializarán con Estados Unidos. ¿Qué sucederá?

Quizá esta sea la última hazaña del presidente Donald Trump antes de despedirse de la presidencia: Xiaomi ya no podrá tener vínculos o inversores estadounidenses.

¿Significa que ya no tendrá Google Play ? Vamos paso a paso. Cuando una empresa es colocada en la lista negra de entidades que no podrán comercializar con compañías de los Estados Unidos, deberá pasar un tiempo para que esto se haga efectivo. Sin embargo, las rigurosidades son totalmente distintas para cada caso.

¿Se quedará sin los servicios de Google? Xiaomi responde ante la medida impuesta en los Estados Unidos. (Foto: Xiaomi)

¿TU XIAOMI SE QUEDARÁ SIN GOOGLE PLAY?

En el caso de Huawei , pasaron dos años para que se efectuara una serie de cambios, incluso, cada vez que se veía su caso, se robustecían más sus prohibiciones. Por ejemplo, en el 2018 la compañía debió abrirse paso a un nueva nueva tienda de aplicaciones al no permitírsele usar la oficial de Google.

Este bloqueo, publicado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos este jueves 14 de enero, podría no generar, en un futuro cercano, que Xiaomi deje de usar los servicios de Google o aplicaciones como Gmail, YouTube, Google Maps, etc. Sin embargo, hay que estar alertas ante lo que realice el gobierno de Donald Trump.

¿Esto será de inmediato? Si nada revierte esta decisión, con la entrada de un nuevo Gobierno en los Estados Unidos, empezará a regir desde el 11 de noviembre de 2021.

Por su parte Xiaomi explicó, a través de una nota de prensa, lo siguiente:

“La compañía ha cumplido con la ley y operado cumpliendo las leyes y regulaciones relevantes en las jurisdicciones donde hace negocios. La compañía reitera que provee productos y servicios de uso civil y comercial. La compañía confirma que no le pertenece, no es controlada, ni es afiliada con el Ejército chino, y que no es una ‘compañía militar comunista china’, como define la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) en Estados Unidos. La compañía tomará un curso de acciones apropiado para proteger sus intereses y de sus stakeholders”.