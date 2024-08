Xiaomi no solo tiene funciones que cambian cada año con una actualización, tanto en el sector de gama media como la alta, sino que tiene un truco secreto que he podido utilizar y la verdad es que ahora podré mejorar completamente no solo el audio de mi celular, sino también de mis audífonos.

Si tu smartphone solo tiene un altavoz, no te preocupes, porque hoy te voy a brindar una serie de pasos que no te tomarán más de 1 minuto en implementarlo y que mejorarán el audio de tus canciones. Eso sí, no importa si tu equipo tiene MIUI o HyperOS. ¿Qué pasos debo seguir?

El tutorial es bastante práctico y me ha funcionado para escuchar mi música favorita de un modo completamente distinta. Lo bueno es que no dañará ninguna bocina de tu móvil, pues todo está controlado para cualquier situación.

Para ello tienes que ir a los Ajustes de tu terminal Xiaomi.

En ese instante presiona donde dice “Acerca del teléfono”.

En ese instante verás la opción de “Versión del sistema operativo”. Simplemente, debes pulsarla a cada rato hasta que aparezca el mensaje de “Ya eres desarrollador”.

A continuación, anda a “Ajustes adicionales” y presiona en “Opciones para desarrolladores”.

Busca “Audio HD” y actívala. Cabe precisar que esta función solo aparece en caso tengas algún dispositivo de audio conectado a tu móvil de manera Bluetooth.

XIAOMI | Solo tienes que emplear estos pasos. (Foto: Composición)

De esa manera, tu dispositivo de Xiaomi podrá reproducir cualquier canción que deseas en la máxima calidad posible. Por ejemplo, si es en Spotify, oirás que el audio ha mejorado considerablemente y no sonará saturado ni nada por el estilo.

Lo bueno es que esta herramienta la puedes activar tanto en los terminales del mismo Xiaomi, además de los Poco, Redmi, entre otros.

Recuerda que en la actualidad la compañía ha empezado a brindar a sus fieles seguidores HyperOS, el último sistema operativo que viene recargado de novedades. Pero no te preocupes, porque si tienes MIUI también aparecerá esa opción.

