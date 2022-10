Arranquemos con las primeras impresiones del Xiaomi Watch S1. Desde el tacto, sentimos la caja de acero inoxidable que se siente sólida, sofisticada y deja una buena sensación en los dedos; sin embargo, esto se acaba cuando sientes el plástico de la parte de abajo. Particularmente no me agrada el acabado del plástico porque luce sencillo y es todo lo contrario al diseño plateado de la caja. La caja de 46.5 mm y 53 gramos de peso viene con dos correas: una de fluorocarbono para un acabado más deportivo y se siente bastante cómodo, y otra con apariencia de cuero. Si bien esta última da un acabo más sport, el material no es el mejor, con el uso notarás cómo se pela y personalmente no me da mucha confianza. Al menos el sistema para intercambiar las correas es bastante sencillo.

La pantalla es AMOLED de 1.43 pulgadas y es lo suficientemente amplia para revisar toda la información disponible. El diseño de las aplicaciones es bastante sencillo, hay una buena cantidad de portadas que puedes descargar desde el aplicativo de Xiaomi, el brillo máximo es el adecuado (ojo, viene con la opción de brillo automático) y la lectura de notificaciones es cómoda. Un detalle es que las recibirás por orden de llegada, no se agrupan para una mejor seguimiento y el problema es que no podrás contestarlas ni con mensajes prediseñados.

XIAOMI S1 WATCH | Análisis del reloj inteligente

Acerca de las llamadas telefónicas, el Watch S1 permite contestarlas y comunicarte a través del micrófono y parlante que vienen integrados. El problema es cuando quieres hacer llamadas directamente desde el reloj. No hay una aplicación para buscar contactos y solo podrás devolver las llamadas a quienes se comunicaron previamente contigo.

En cuestión de rendimiento, el Watch S1 es compatible con Android 6.0 e iOS 10.0 o versiones posteriores. No he tenido retrasos a la hora de pasar de una aplicación de otra. Hay cosas interesantes como el registro del SP02, el estrés, ritmo cardíaco, presión, brújula y un corto etcétera. Sí puedes instalar más aplicaciones a través del aplicativo, pero la oferta es muy pobre al momento de la edición.

La batería de 470 mAh ofrece una autonomía (ojo, según Xiaomi) de 12 a 24 días. Yo obtuve solo seis días, pero activando todos los registros y con un uso diario intenso, así que no tendrás problemas con la batería. En cuestión de carga, podrás llegar de 0 a 100 en menos de hora y 20 minutos, y cuenta con tecnología de carga inalámbrica.

Al costado tienes dos botones para acceder a la lista completa de aplicaciones o a los entrenamientos. Este segundo botón se puede configurar en el aplicativo, pero solo puedes elegir entre las funciones de ejercicios. Otra cosa que puedes hacer con ese botón es configurar el SOS de emergencia. Con presionarlo tres veces, podrás hacer una llamada al instante a tu contacto de emergencia.

Debajo del reloj tenemos los sensores de frecuencia cardiaca (este con sensor de oxígeno en sangre), acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético, sensor atmosférico y sensor de luz ambiental.

Para ir acabando, hablemos de los 117 modos deportivos que vienen en el reloj. Eché un vistazo rápido y veo que hay registros particulares para cada deporte, algo que se agradece. Aún así, si estás pensando comprar el reloj para registrar tus actividades, te recomiendo echar un vistazo si la aplicación tiene toda la información que buscas. Hay algunas que se limitan al tiempo, calorías y frecuencia cardíaca. Lo positivo es que viene con GPS integrado para que no dependas del smartphone.

