La mayoría de aplicaciones móviles han comenzado el año 2021 con pie derecho, ya que desde enero muchas apps vienen presentando actualizaciones en donde añaden herramientas novedosas para brindarle una mejor experiencia al usuario. Una de las plataformas de video y entretenimiento más populares de todos los tiempos, nos referimos a YouTube, actualmente está probando la función que muchos estaban esperando, se trata de la traducción de comentarios ¿Cómo puedo activarla? ahora lo explicaremos.

Seguro que alguna vez has estado navegando por YouTube y de repente viste un video que te interesó, sin embargo, los creadores del contenido hablan un idioma diferente al tuyo. Lo más probable es que la mayoría de cibernautas hayan dejado sus comentarios en ese idioma que no comprendes, ya sea inglés, alemán, chino, ruso, etc., pues lo único que te queda es copiar el texto e ir a Google Traductor para saber que piensan los usuarios.

Lo que acabas de hacer puede resultar algo incómodo y tedioso, pero, esto se acabó, YouTube por fin escuchó a los millones de usuarios que se vienen quejando por años a través de la Play Store o la App Store de Apple, en donde le piden a los desarrolladores de Google que añadan una opción de traducir textos, algo similar a lo que tiene Facebook, Instagram e incluso Twitter.

La buena noticia es que esta función estará presente tanto en los equipos móviles con sistema operativo Android como iOS de iPhone. Por otro lado, la mala noticia es que tendrás que obtener YouTube Premium (pagar) para que el botón de ‘Traducir’ y ‘Ver original’ aparezca de debajo de los comentarios, informó el medio Android Police.

Es importante aclarar que YouTube señaló a través de su página web que las opciones “Traducir” y Ver original estarán disponibles solo hasta el próximo 9 de septiembre.

¿Tienes problemas con la reproducción de videos en YouTube? ¿Te aparecen mensajes de error? ¿El volumen de los videos está desactivado? Este y otros inconvenientes los puedes solucionar a través de soporte de ayuda de Google ‘¿En qué podemos ayudarte?’ Solo haz clic aquí para que sigas los pasos relacionados a tu problema.