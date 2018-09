YouTube es un buen negocio si es que sabes dar en el clavo en los intereses de la audiencia. ¿Interesado en abrir tu propio canal de YouTube? Aquí te resumimos algunos puntos que debes considerar antes de empezar en este negocio del streaming vía YouTube.



¿Cómo llegan los youtubers a ser populares? ¿Cómo puedo convertirme en un youtuber? Si bien existen muchas maneras que involucran títulos falsos o extravagantes en los videos, contenido engañoso para jalar vistas rápidas y otras formas, en este artículo cubriremos la forma “legal” para lograr tu cometido sin tener que tomar estas medidas mal vistas por la comunidad de Internet.



Antes que nada, debemos resaltar que ser Youtuber no es fácil. Requiere una combinación de dedicación, responsabilidad y mucha pasión para hacer lo que te gusta. Es cierto que a veces es cuestión de suerte, ya que hay canales que tuvieron que trabajar durante años para ser populares mientras que otros se hicieron famosos de la noche a la mañana.



En las siguientes líneas conocerás todo lo que debes saber para convertirte en Youtuber, desde cómo colocar la cámara hasta el momento de compartir tu video:



¿Cómo comenzar en YouTube?

Para ser un youtuber reconocido, primero tienes que tener una temática. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿De qué quieres hablar? La identificación de un tema principal de tu canal deberá ser algo que te guste. Si por el contrario, al igual que el famoso Dross, quieres hacer un tema popular del cuál eres escéptico, explora tus habilidades de narración, expresión de ideas o forma de hablar para que sea el gancho de tu canal.



Una vez que encuentres ese tema o ese potencial a explotar dentro de ti, el siguiente paso es identificar qué tipo de videos quieres hacer. ¿Vas a hacer “gameplays”? ¿Tutoriales de maquillaje? ¿Vlogs de tu vida? ¿Cuánto durarán? No importa lo que planees hacer, encuentra algunos youtubers para tenerlos como ejemplo al producto que quieras crear. Recuerda que hasta los mejores directores de cine utilizan referencias de películas pasadas para crear su propio film.



Ahora que ya tienes la idea, los tipos de video y su duración, el siguiente paso a considerar es el apartado técnico. Los mejores videos de YouTube cuidan mucho la calidad de video y audio, así que aquí te daremos algunas recomendaciones básicas para no descuidar estos elementos.



¿Qué material audiovisual tengo que usar?



Cámara



Ya sea que utilices una cámara réflex, compacta o una handycam, asegúrate que grabe en HD o en Full HD. Normalmente el standard actual de videos en YouTube se rige bajo la resolución 1280×720 (720p), pero si logras conseguir una cámara mejor o que tenga diferentes modos de grabación, será perfecto, pero asegúrate de leer bien las instrucciones de uso.



Es recomendable que la cámara pueda cambiar el foco de manual a automático y viceversa. Esto sirve mucho por si quieres estar estático en un lugar o mostrar algún detalle y no quieres que se pierda el foco de la cámara (manual) o por si necesitas que se adapte a los movimientos que hagas durante la grabación (automático).



Además, una característica muy útil es que tenga una pantalla giratoria. De esta manera, puedes verificar que estés grabando correctamente con el encuadre que necesitas.



Trípode o soporte



Si bien la cámara es importante, el trípode también lo es si lo que necesitas es una imagen fija para crear tus videos. Dependiendo de lo pesada que sea tu cámara o qué tan alto seas, un trípode podría ser muy robusto o un poco más delgado para que entre en espacios estrechos. Ten mucho cuidado dónde lo pones, ya que con un mal movimiento podría caer y romper tu cámara de video.



Micrófono



A diferencia de lo que muchas personas piensan, el sonido de un video puede llegar a ser más importante incluso que la imagen. ¿Se han dado cuenta cómo un buen audio perdona una mala calidad de video? Esto no pasa al revés, así que es un apartado que tienen que cuidar mucho al momento de grabar los videos.



Lastimosamente, los micrófonos integrados de las cámaras (incluyendo las cámaras web) no tienen una buena calidad de audio. Lo mejor para ser un youtuber de éxito, es conseguir una grabadora de audio externa, un micrófono para conectar a la cámara o al celular y hasta incluso tener un micrófono por USB en caso quieras grabar el audio en tu computadora. De cualquier manera, siempre tener una grabación de audio aparte soluciona muchos problemas de edición y montaje.



Iluminación



¿Han visto que las grabaciones con poca luz suelen tener una baja resolución? Esto se debe a que las cámaras tienen diferentes sensibilidades para grabar escenas con poca luz o mucha luz. A esto se le llama ISO y mientras más ISO tenga la cámara, más luz podrá captar, pero la imagen se distorsionará más por un ruido muy molesto.



Para que esto no suceda, lo ideal es tener una iluminación que permita el uso del valor mínimo de ISO en la cámara. No es necesario comprar un set de luces de miles de dólares, basta con conocer un poco de cómo organizar la luces a tu disposición e incluso hacer lo mejor para estos casos: grabar de día.



¿Cómo organizo las luces? Existe un sistema básico de luces muy sencillo que puede ser muy útil al grabar tus videos. En este esquema, se trabaja con 3 fuentes de luces considerando la cámara en frente tuyo: una luz principal de costado directamente a la persona u objeto para grabar; una luz de relleno que va al otro lado para emparejar la luz principal y una luz por detrás del sujeto para “despegarlo” del fondo.



Edición



La verdad es la siguiente: no existe un programa de edición mejor que otro. Lo que si es cierto es que cada uno tiene sus propias características y funciones que lo diferencian de los demás. Los más usados son Final Cut para Mac y Adobe Premiere Pro para Mac y PC, aunque en Internet pueden encontrar otros programas de edición de videos para hacer sus montajes finales.



Se recomienda mucho ver tutoriales en YouTube sobre estos programas para realizar la configuración idónea antes y después de editar. Uno de los mejores formatos para subir a YouTube es H.264, un códec de video MP4.



¿Cómo subir un video a YouTube?

Ahora que tenemos el video editado y listo para subir, lo único que tenemos que hacer es entrar a nuestro canal de YouTube y seleccionar el botón de “subir” ubicado en la esquina superior derecha de la página.



Una vez subido nuestro archivo, comenzará a cargar y es en este tiempo que deberemos modificar las partes más importantes del video:



Título:



El resumen más condensado del contenido.



Descripción:



Alguna información extra sobre el canal o el mismo metraje presentado. Aquí puedes poner enlaces hacia tus otras redes sociales.



Etiquetas:



Una parte muy importante es colocar las etiquetas necesarias para que tu video sea encontrado en la plataforma.



Miniatura:



Luego de subir unos cuantos videos, se te desbloqueará la opción para personalizar tu propia miniatura. Si quieres que tus videos sean únicos, encuentra un estilo de imagen propio y de esta manera tus seguidores identificarán tu contenido cuando revisen YouTube.



Luego de cambiar todo esto, podrás publicar el video de forma automática en tu perfil. Si quieres programar un video, deberás seleccionar la opción “programado” antes de seleccionar el archivo que quieres subir a la plataforma de videos.



¿Cómo ser más popular en YouTube?

Si bien es cierto que no existe una fórmula infalible para convertirse en un youtuber de éxito, hay algunas recomendaciones que pueden impulsar tu popularidad:



Hacer colaboraciones:



Cada youtuber tiene una propia comunidad de creadores con los que siempre hacen videos juntos. Aparecer en un canal y luego otro para que ambos puedan beneficiarse de sus seguidores puede ser una buena manera de impulsar tu canal o marca personal.



Constancia:



No esperes que en los primeros videos tu audiencia crezca de 0 a 1000 de un día para otro. Normalmente, las personas buscan canales constantes que suban contenido de manera regular. Si logras acostumbrar a tu público para que espere un video cada semana, esto hará que ellos reaccionen, comenten y compartan el contenido que han estado esperando.



Interacción:



A todo seguidor le gusta sentirse escuchado. Al principio será fácil poder contestar cada comentario, pero una vez crezca tu canal, será una verdadera responsabilidad poder interactuar con tu audiencia a través de tus videos o de la caja de comentarios en YouTube.



Llamada a la acción:



Ya sea que alguien nuevo encuentre tu canal o una persona se haya olvidado de seguirte, la llamada de acción al final de cada video puede generar más vistas en otros contenidos propios. Además, la invitación a suscribirse nunca está demás con un simple botón al final del video.



Mostrarte cómo eres:



Lo mejor que puedes hacer en YouTube es mostrarte cómo eres. Si bien existen muchos personajes que fueron creados y tuvieron éxito en YouTube, estas “pieles” pueden llegar a ser molestas y causar confusión a los seguidores cuando conocen a la persona detrás de la máscara. Siendo tú mismo tus suscriptores sentirán que te conocen de verdad y podrán confiar en ti.



¿Cómo obtener dinero a través de YouTube?

Monetizar un canal es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es activar en configuración el botón “Obtención de ingresos” y seleccionar “Activar el programa de obtención de ingresos en mi cuenta”. Para recibir efectivo, deberás cumplir ciertos requisitos:



Aquellos youtubers que tengan más de 1000 suscriptores podrán obtener infresos.



Además de esto, deberán acumular 4000 horas de visualización de video al año.

