Stuart Bloom es el dueño de la tienda de comics a la cual siempre asistían Sheldon, Leonard Raj y Howard en The Big Bang Theory. El personaje interpretado por Kevin Sussman logró alcanzar protagonismo a partir de la cuarta temporada y cuando Wolowitz viajó al espacio, estuvo presente en la mayor parte de capítulos, ya que tenía que cubrir el vacío que había dejado el esposo de Bernadette.

No cabe duda que este personaje se convirtió en uno de los favoritos de los televidentes, ya que a pesar de ser introvertido, regaló muchos momentos graciosos en la serie de CBS. Además, también se conoció muchas cosas sobre su vida personal, pero a pesar de eso, los fanáticos no lo recuerdan con facilidad.

En esta nota te vamos a contar todos los detalles sobre la vida de Stuart Bloom y que seguramente no recuerdas.

10. SALIÓ CON LA PRIMA DE HOWARD

Stuart salió con la primera segunda de Howard (Foto: CBS)

En “The Prom Equivalency” de la temporada 8, los amigos organizaron su propio baile de graduación. Stuar fue invitado y esto le causó mucho asombro, así que tuvo una cita con la prima segunda de Howard, Jeanie.

La sorpresa fue mayor al saber que Jeanie no era solo la prima de Howard; también fue la primera mujer con la que se acostó. Stuart claramente no sabía el drama que seguiría al traer a uno de los antiguos amantes y familiares de Howard. Al final se terminó escapando de la fiesta por que la Sra. Wolowitz lo llamó.

9. SALIÓ CON TODAS LAS NOVIAS DE SUS AMIGOS

Stuart salió con Penny, Amy y vivió con Bernabette (Foto: CBS)

Al inicio de la serie, Stuart era muy diferente, ya que tuvo la suficiente confianza para invitar a salir a Penny. Pero no solo fue a la camarera que invitó a salir, sino también invitó a salir a Amy cuando se dio cuenta de que ella no estaba saliendo con Sheldon; intentó coquetear con Alice pero ella tenía los ojos puestos en Leonard; y estaba celoso cuando Raj conoció a Lucy en su fiesta de San Valentín solo para solteros.

8. TENÍA UN TÍO IMPORTANTE QUE CONOCIA STAN LEE

Stan Lee fue a su tienda de cómics (Foto: CBS)

En “The Excelsior Acquisition”, Stuart arrojó una bomba sobre la pandilla cuando les dijo que la famosa leyenda del cómic Stan Lee vendría a la tienda para firmar autografos. Resulta que Stuart tenía un tío prominente en el área que es dermatólogo. Stan Lee era un paciente suyo y pudo conectarlo con Stuart. Tener a Stan Lee en su tienda de cómics podría haber dado lugar a una increíble oportunidad de marketing, pero lamentablemente no significó mucho.

7. SU EXTRAÑO APODO FAMILIAR

Stuart puede ser miembro de la pandilla, pero no siempre se le trata con el mismo amor y respeto que se merece. Ha dicho una y otra vez que le falta dinero, un hogar y una relación, pero nadie se inmuta.

Por otra parte, Stuart se convirtió en un blanco un poco fácil cuando dijo que el apodo que su madre le decía era: “pequeña zarigüeya”. Parecer una zarigüeya no suele ser un cumplido, pero nadie intentó convencerlo de lo contrario.

6. LA EDAD DE STUART

Al parecer, en la serie, Stuart tiene 40 años (Foto: CBS)

Si el programa siguió en tiempo real, el cumpleaños de Stuart debería ser el 7 de mayo. Esto se demuestra cuando Howard y Bernadette intentaron echarlo de su casa, pero él les dice que es su cumpleaños. Si esto es correcto, Stuart debería estar cerca de los cuarenta.

5. TIENE UN TITULO PROFESIONAL

Stuart estudio dibujo y tenía un titulo profesional (Foto: CBS)

Cuando Stuart intentó cortejar a Penny en la segunda temporada, hizo un boceto de ella al estilo cómico. En lugar de pensar que era espeluznante, Penny se sintió especial y acordó ir a una cita con Stuart siempre que pudiera quedarse con el dibujo.

Más tarde, los fanáticos descubrieron que Stuart tenía un verdadero talento para el dibujo porque asistió a la Escuela de Diseño de Rhode Island. La única razón por la que se convirtió en dueño de un negocio es porque nadie estaba contratando artistas cuando se graduó.

4. STUART ESTUVO EN TODOS LOS CAPÍTULOS

Stuart logró tener mucho protagonismo a partir de la cuarta temporada, pero no estuvo presente en todos los capítulos (Foto: CBS)

Stuart comenzó como un personaje recurrente que solo aparecía cuando los chicos estaban en la tienda de cómics, pero para la temporada 6, era lo suficientemente popular como para convertirse en un personaje principal. Con Howard en el espacio, Stuart llenó el vacío y comenzó a salir con el grupo fuera de la tienda. Después de años de querer ser incluido, finalmente lo fue, con algunos obstáculos en el camino. Sin embargo, Stuart fue el único personaje masculino que no estuvo en los 279 episodios.

3. STUART NO ES PRESENTADO HASTA LA SEGUNDA TEMPORADA

La tienda de cómics es uno de los lugares importantes para la padilla, pero fue raro que no se viera el lugar hasta la segunda temporada. Fue así que el personaje de Stuar recién se presentó en la segunda temporada.

2. STUAR ADMIRA A LEONAR Y PENNY

Stuart confeso que admiraba a Leonard y Penny por haber crecido juntos (Foto: CBS)

Ya que Stuart tuvo citas con Amy y Penny, y vivió con Bernadette, hace que los fanáticos se pregunten a qué pareja Stuart admiraba más. Si los fanáticos pueden recordar “The Mommy Observation”, Stuart admitió que Leonard y Penny eran una de las mejores parejas que conocía. Leonard ayudó a Penny a ampliar sus horizontes y más tarde, Penny le dio más color al mundo de Leonard.

1. STUART TENÍA PROHIBIDO IR A LA GUARDERÍA DE WOLOWITZ

Stuart siempre visitaba a Halley en la guardería, pero no le permitieron entrar debido a que no era familiar sanguíneo (Foto: CBS)

La Sra. Wolowitz habría sido una abuela fenomenal y práctica para los hijos de Howard y Bernadette. Después de su muerte, la pareja necesitó algunas manos adicionales ya que no tenían familia cerca. Stuart y Raj vivían con la pareja de vez en cuando, lo que resultó ser de gran ayuda. Pero una vez que Halley creció lo suficiente, la enviaron a la guardería. Curiosamente, Stuart visitaba con frecuencia la guardería para ver cómo estaba Halley, pero como no tiene ningún parentesco consanguíneo, ya no se le permitía visitar cuando quería.