“The Big Bang Theory” es una de las comedias más exitosas de la televisión que a lo largo de sus 12 temporadas se ganó un lugar en el corazón del público. La serie llegó a su fin en mayo de 2019 y, en general, logró encontrar desenlaces satisfactorios para sus populares personajes Sheldon, Leonard, Howard, Raj Koothrappali; Penny, Bernadette y Amy.

Durante 12 años, la popular sitcom de la cadena CBS fue ganando seguidores y elogios de la crítica con las divertidas historias de cada uno de los personajes, uno de los más populares es Raj Koothrappali, interpretado por el actor Kunal Nayyar.

The Big Bang Theory tuvo 12 temporadas y llegó a su fin en mayo de 2019 por la cadena CBS (Foto: The Big Bang Theory / CBS)

“Raj” representa el estereotipo de un hindú que reside en Estados Unidos. Su familia es muy rica y es quien menos problemas del grupo tendría si no fuera porque padece un raro trastorno que le impide hablar con las mujeres, a excepción de su madre y su hermana; solo se comunicaba con ellas si estaba ebrio (o creía estarlo).

Este personaje también se caracterizó porque es el romántico desesperado del grupo, quién había pasado años buscando a su verdadero amor. Sin embargo, al final de la serie “Raj” fue el único de los personajes centrales que quedó soltero.

“The Big Bang Theory” se convirtió en una de las sitcom más populares de la televisión, con millones de seguidores en todo el mundo (Foto: The Big Bang Theory / CBS)

El final de Raj dividió a los fanáticos, muchos estaban molestos porque su búsqueda del amor no tuvo éxito dentro de la línea de tiempo del programa. Sobre este punto, el actor Kunal Nayyar opinó sobre el desenlace de su personaje en una entrevista con Metro.co.uk.

“Me parece bastante conmovedor que el único personaje que creía tanto en el amor verdadero fuera el que, al final, no lo encontraba”, explicó. “¡Es hermoso! No tiene que ser tan formal, eso es lo que me encantó del programa, no tiene que ser de cierta manera, ¿sabes?”, dijo Kunal Nayyar.

Para el actor, el final de Raj fue perfecto y señaló que, aunque el programa terminó, las vidas de los personajes aún continuado en su mundo, por lo que Raj todavía tiene el potencial de encontrar el amor y meterse en problemas.

“En el mundo de estos personajes, se despiertan a la mañana siguiente y su vida continúa”, dijo. “Entonces, en algún lugar, estos muchachos están viviendo y teniendo una gran vida y sus aventuras continúan”, agregó.

Tras su participación en “The Big Bang Theory” , Kunal continua con su carrera artística en nuevos proyectos de actuación. Ahora está participando en la segunda temporada del drama de Netflix, “Criminal”, como el peligroso Sandeep Singh.

El actor Kunal Nayyar interpreta a "Raj", uno de los personajes principales de la serie (Foto: The Big Bang Theory / CBS)