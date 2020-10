Penny, interpretada por Kaley Cuoco, fue uno de los personajes favoritos de “The Big Bang Theory” , una de las comedias de televisión más exitosas de los últimos tiempos. Durante doce temporadas vimos que la historia de Penny cambió mucho desde que se mudó a Pasadena (California) para cumplir su sueño de convertirse en actriz, algo que finalmente no se realizó.

El personaje de Kaley Cuoco se caracterizó por ser el más “normal” entre un mar de genios en “The Big Bang Theory” . Le tomó un tiempo acostumbrarse a las excentricidades de Leonard, Sheldon, Raj y Howard, pero cuando lo hizo, se convirtió en un miembro importante del grupo. Sin embargo, no siempre estuvo de acuerdo con los chicos, ni supo cómo lidiar con ellos. El sitio web “Screenrant” recordó los 10 momentos en que Penny trató horriblemente a la pandilla.

The Big Bang Theory es una comedia de situación estadounidense estrenada el 24 de septiembre de 2007 y finalizada en 2019 por la cadena CBS (Foto: CBS)

1. ELLA LOS HIZO IR A HACER SU TRABAJO SUCIO: Tan pronto como Penny se muda a su apartamento, comienza a dar órdenes discretas a los chicos. Leonard le compra la cena y le ofrece su ducha ya que el agua no estaba funcionando. Al inicio de la serie vemos que Penny le pide a Leonard que conduzca hasta la casa de su exnovio para recuperar su televisor. Prácticamente, los obligó a enfrentarse con su intimidante exnovio, quién le quitó los pantalones a Sheldon y Leonard.

2. ELLA SE BURLA DE LOS CHICOS POR SUS COLECCIONABLES: En las primeras temporadas, Penny se burla de los coleccionables de Sheldon y Leonard porque su máquina del tiempo la hizo llegar tarde al trabajo. Ella les dijo que crecieran, algo que no le gustó a Leonard. Sheldon eventualmente la regaña porque ella también tiene osos de peluche y ropa de Hello Kitty, pero eso demuestra que Penny no se da cuenta del poder que tiene sobre sus amigos.

3. PENNY INVOLUCRÓ A LA MADRE DE SHELDON EN UNA DISCUSIÓN: En el episodio “The Panty Piñata Polarization”, Penny y Sheldon están en desacuerdo después de que ella toma el control de su televisor para ver “America’s Next Top Model” porque no pagó la factura del cable. Las cosas se ponen más tensas cuando ella quitó uno de sus aros de cebolla del plato sin preguntar. Entonces a Penny se le ocurrió la idea de llamar a la madre de Sheldon, Mary Cooper, quién tuvo que convencer a su hijo de que tuviera sentido común.

4. PENNY EMBORRACHÓ A SHELDON: Penny ha llegado a conocer muy bien a Sheldon durante los últimos dos años. Ella sabe que Sheldon tiene poca tolerancia al alcohol, sin embargo, le dio mucho vino ocasionando que se emborrachara. Sheldon terminó haciendo el ridículo y se quitó los pantalones delante de todo. Esto resultó muy molesto y poco considerado de su parte.

5. USA EL WIFI DE LOS CHICOS Y LES QUITA LA COMIDA: Durante un tiempo vimos que Penny usaba el wifi de Leonard y Sheldon. No solo eso, ella también toma su comida. Sheldon estaba asombrado cuando descubrió que ella era la ladrona de leche. Sin mencionar que los chicos le dan comida para llevar todas las semanas y ella no les paga. Los chicos no siempre son amables con Penny, pero no tienen por qué atenderla.

“The Big Bang Theory” está protagonizada por Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Kunal Nayyar, Simon Helberg, Mayim Bialik y Melissa Rauch (Foto: CBS)

6. CUANDO LE DIJO A HOWARD QUE MORIRÍA SOLO: Howard no es el más encantador de los hombres. En varias ocasiones le ha dicho algunas cosas bastante insultantes a Penny y ella no se quedó callada. Un día, Penny tuvo suficiente y le dijo que iba a “envejecer y morir solo”. Esas palabras fueron tan duras que enviaron a Howard a una depresión. Eventualmente ella se disculpó, pero fue solo porque fue obligada.

7. BROMAS CON SHELDON: Sheldon y Penny suelen molestarse mutuamente, pero Penny sabe que Sheldon no siempre puede soportar la presión. En lugar de despedirse cuando Sheldon se enoja, Penny insiste. Ella hace esto con el TOC de Sheldon (lavar la ropa, comer ciertos alimentos en noches particulares ...), llamarlo Moonpie e incluso leer sus cartas privadas que le escribió su Meemaw.

8. ELLA ARRUINÓ LA NOCHE DE SAN VALENTÍN DEL GRUPO: Lamentablemente, Penny no se da cuenta de lo egoísta que puede ser. En dos episodios especiales del Día de San Valentín arruinó la noche para sus amigos. Primero, Penny arruina la cena que tenía con Leonard, Howard y Bernadette cuando se entera que su exnovio acaba de proponerle matrimonio a la chica con la que la engañó. Luego, hizo esto nuevamente en otro episodio, donde prometió cuidar al perro de Raj, pero terminó en el veterinario al final de la noche porque estaba demasiado ocupada con Leonard para cuidar de ella.

9. ARRUINÓ LA NOCHE DE JUEGOS EN SECRETO: En “The D & D Vortex” de la temporada 12, Wil Wheaton tiene una noche de juegos privada con sus fanáticos famosos. Pero cuando los chicos descubren esto, pierden todo sentido de moralidad. Se le pidió a Leonard que se uniera a la noche de juegos, pero no pudo mantenerlo en secreto con Penny. Ella se lo dijo a las demás chicas e intentó que Wheaton las invitara a la noche del juego, lo que inevitablemente hizo que Leonard y todos los chicos fueran echados de por vida.

10. ELLA SE PUSO ENTRE RAJ Y EMILY: Raj salió con una amiga de Penny que se llamaba Emily. Ella era sorda, lo que la convertía en la mujer perfecta a los ojos de Raj porque tenía miedo de hablar con las mujeres. Sin embargo, Penny se dio cuenta de que Emily estaba usando a Raj para su riqueza, es por ello que Penny le pidió que se retirara. Emily estaba enojada con Raj y finalmente se separaron. Raj y Emily probablemente no estaban destinados a estar juntos, pero no era asunto de Penny meterse entre ellos.

Kaley Cuoco es la actriz encargada de darle vida a Penny durante las 12 temporadas de “The Big Bang Theory” (Foto: CBS)