La relación amorosa de Shaun y Lea empezó al final de la tercera temporada de “The Good Doctor” y desde entonces aunque han tenido algunos inconvenientes continúan juntos, pero ¿qué sucederá en los próximos episodios de la cuarta entrega del drama médico de ABC?

El primer obstáculo para la nueva pareja fue la pandemia de coronavirus que los mantuvo alejados, al igual que a otras duplas de la serie. Aunque esto también propició un tierno momento entre ellos, se sentaron a conversar separados por una pared. Tras varias pruebas negativas, Shaun y Lea volvieron a abrazarse.

No obstante, en el tercer episodio de la cuarta temporada de “The Good Doctor”, Murphy dijo en público que su novia tenía un cuerpo perfecto, pero que no le gustaba su voz nasal cuando habla por teléfono.

Lea trató de ser comprensiva y le explicó cómo le hizo sentir su comentario. Por su puesto, Shaun se disculpó, pero aunque ella agradeció su honestidad no pudo evitar sentirse disgustada por el comentario. Entonces, ¿qué pasará con ellos cuando la cuarta temporada vuelva?

Así empezó la relación amorosa de Lea y Shaun en "The Good Doctor" (Foto: ABC)

SHAUN Y LEA EN “THE GOOD DOCTOR 4”

En una entrevista anterior con TVLine, Freddie Highmore, que interpreta a Shaun Murphy en “The Good Doctor”, contó que “lo emocionante de este año es ver a Shaun y Lea en una relación más madura. Creo que nos divertimos al principio de las citas con Shaun, con Lea y con Shaun y Carly. [Hemos visto] a todos averiguar individualmente si se gustan y si quieren estar juntos a largo plazo. Esta temporada, podemos explorar la profundización de una relación y su vínculo, y lo que eso significa”.

“Como compañeros de cuarto, vivían juntos. Es muy diferente cuando viven juntos como pareja: cuando comparten todos los espacios de este apartamento, cuando comparten la misma habitación, cuando duermen en la misma cama... Hay diferentes desafíos para no sentir que tiene su propio espacio de la misma manera que está acostumbrado. Y Shaun siempre ha luchado con el cambio de alguna manera, o con algo fuera de la norma. No estoy seguro de si Lea querrá dormir en un colchón en el suelo para siempre [que es la configuración actual de Shaun]. Cada uno de ellos se verá obligado a hacer concesiones, como todos nosotros hacemos en las relaciones, y eso no tiene por qué ser algo negativo. Simplemente significa que no puedes simplemente pensar individualmente, puramente en ti mismo cuando estás con otra persona”, agregó el actor que da vida al Dr. Murphy.