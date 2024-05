Tras siete conmovedoras temporadas, llegó a su final “The Good Doctor”, en el que Shaun y Lea tienen una hija, a quien conocemos después del salto en el tiempo al final de la exitosa serie de ABC. ¿Cómo se llama y qué significa? Si también quieres saberlo, te lo detallamos en los siguientes párrafos. Cabe mencionar que esta nota contiene varios spoilers.

El drama médico estadounidense, dirigido por Freddie Highmore, se estrenó el 25 de septiembre de 2017. Sigue a Shaun Murphy, un joven autista aspirante a médico que nos cautivó en cada capítulo, y cuyo cierre, luego de 10 años, nos muestra una desgarradora historia cuando lo vemos buscar desesperadamente un tratamiento para el cáncer cerebral del Dr. Glassman, quien finalmente muere. Aunque quedamos muy conmovidos, tiene un final muy conmovedor.

¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA HIJA DE SHAUN DE “THE GOOD DOCTOR” Y QUÉ SIGNIFICA?

La hija de Shaun y Lea nació después de la muerte de Glassman. Pero no se sabía el nombre de ella, algo que hizo saber Ryan Schwartz de TV Line al productor ejecutivo Freddie Highmore y los co-showrunners y compañeros EP David Shore y Liz Friedman.

A la consulta: Shaun y Lea tienen otro hijo, una hija, pero no sabemos su nombre. A lo que Friedman responde: “Es Maddie”. De inmediato, Shore señala: “Nunca se menciona. Está en el guion que es Maddie, pero nunca se dice en voz alta. Freddie y yo estábamos bromeando sobre eso porque Freddie iba a ir, ¿Lea no puede nombrar a ninguno de los niños? [risas]”; a lo Friedman añade: “Lea no ha tenido tanto trauma como Shaun, por lo que no decide nombrar a los niños”.

El Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) en el último episodio de la temporada 7 de "The Good Doctor" (Foto: ABC)

¿POR QUÉ ELIGIERON COMO NOBRE MADDIE?

Maddie es el nombre de la hija de Shaun y Lea, el cual fue puesto en honor a la hija del Dr. Glassman. Como se recuerda, Madie Glassman falleció por una sobredosis antes del inicio de la serie, lo cual conocimos cuando su padre se culpó de su muerte a lo largo de la historia. A raíz de este dolor, este médico - en la temporada 7 - se apegó bastante a una paciente que tenía adicción porque quería salvarla.

Que Shaun eligiera el nombre de Maddie para su hija simplemente nos muestra el amor y agradecimiento que el protagonista le tenía a Glassman por todo lo que hizo por él durante su formación como médico y el respaldo que le dio en su vida.

No sólo ello, con esto le rendía un homenaje, al hacer ver que la vida continuaba en este nuevo ser. Además, al considerarlo como un padre, quiso nombrar a su hija como Maddie Glassman, la hermana que nunca tuvo la oportunidad de conocer, pero que la consideraba como tal.