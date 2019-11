Una de sus mayores virtudes en todos los campos es el regate, pero ojo, no para ‘zafarse’ de deudas, sino para no meterse en líos. No es viejo, apenas 28 años, pero sabe más por ‘diablo’. Eden Hazard sabe cómo evitar complicarse en el uno a uno y, muchas veces, sale bien parado.

Hazard sabe muy bien en que situación explotar sus mayores virtudes. Muy rápido de mente y hábil para el cambio de ritmo, lo hacen tomar las mejores decisiones en cada ámbito.

'Tu Diablito' Hazard: perfil de Tinder. (Diseño: Depor)

El ‘Diablito’ belga lo ve todo gol. Es de aquellos jugadores que no se cansan con una... sola ‘pepa’ en un partido. “¿Por qué, si siempre se puede dar más?”, es su grito de guerra. Aunque no es Cristiano Ronaldo, su 1.75 m ofrece más de una sorpresa. Como se dice, “chiquito, pero poderoso”.

Un especial perfil de Tinder de un jugadorazo como Hazard. Claro, quizás en la realidad no se acerque ni un poco al verdadero crack de fútbol o, quién sabe, solo hemos descrito lo mínimo que puede mostrar el '7′ del Real Madrid, con quien muchas personas desean hacer ‘Match’.

*Este es un espacio creado en Depor.

► Pone 100 millones por él: Haland volvió a marcar y coge fuerza como próximo fichaje de Real Madrid

► Escándalo en el Napoli: jugadores se escaparon de la concentración obligatoria que ordenó De Laurentiis

► Le ‘pegó’ con todo: la dura crítica de Wenger al Barça tras empate ante Slavia Praga

►Achraf Hakimi vuelve a Real Madrid: Florentino lo repesca, pero el canterano pone sus condiciones