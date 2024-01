Que la pasión no haga que arruines tu vida. No me refiero a la estabilidad emocional sino a los peligros que pueden arruinarte el día si eres de los que buscan pareja a través de aplicaciones de citas como Tinder, Bumble, entre otros. Simplemente no subestimes el poder de la manipulación y el engaño porque incluso la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta sobre los peligros a los que sus ciudadanos pueden estar expuestos al buscar pareja a través de aplicaciones de citas.

Por suerte no estás solo. La compañía especializada en ciberseguridad Kaspersky resaltó la importancia de tener cautela con la información personal y seguridad física al usar estas aplicaciones que se venden como el sitio perfecto para encontrar el amor. En Perú, el 51% de las personas admite utilizar estas apps, según el estudio El Amor en la era del Algoritmo de Kaspersky, así que bien debes tener un conocimiento básico sobre seguridad.

Lo primero que debes hacer es estudiar al enemigo. El estudio de Kaspersky dio a conocer cuáles son las principales amenazas a los que los usuarios se han topado al buscar su “media naranja” en Internet: enlaces o archivos adjuntos maliciosos (32%), perfiles falsos (23%) y robo de identidad (25%).

De acuerdo con Eduardo Chavarro, director del grupo de Respuesta a Incidentes y forense digital en Kaspersky, “cualquier persona que se registre en una aplicación de citas debe ser consciente de los riesgos que puede significar para ellos intercambiar información e interactuar con personas extrañas al corto y largo plazo. El acceso a datos personales como la dirección, lugar de trabajo, nombre, número de teléfono, etc., por personas malintencionadas aumenta los riesgos de trasladar las amenazas del mundo virtual al físico. Además, es recomendable que las personas tomen medidas adicionales a la hora de encontrarse con su ‘match’ virtual, como encargarse de su propio transporte, reunirse en un lugar público, conocido y hasta compartir su ubicación geográfica con una persona de confianza para mayor seguridad”.

Cómo no ser víctima de ciberdelincuentes en Tinder, Bumble y otras apps de citas

Hazle caso a tu instinto: tener desconfianza en línea puede ayudarte a mantenerte a salvo. Date tiempo para conocer bien a las personas que conoces en el ambiente digital ya que muchos pueden aparentar ser lo que no son. Si algo te incomoda, abandona la conversación.

Verifica la configuración de privacidad en la app de citas de tu preferencia para asegurarte de que tu información confidencial, como la dirección de tu casa o el lugar de trabajo, no se haga pública.

No compartas tu número de teléfono o el identificador de una aplicación de mensajería. Es más seguro usar las plataformas de mensajes integradas de la app, por lo menos hasta que estés seguro de que puedes confiar en la persona con la que estás comenzando a chatear.

No utilices tus credenciales de redes sociales para acceder a tu perfil en la app de citas, ya que revelarás demasiada información que puede utilizarse para mal. Esto aplica, incluso, si tienes restricciones de privacidad en tus otras redes.

Comparte con una persona de confianza tus planes de reunirte con tu match en línea, al que información como el perfil de la persona, número de teléfono y detalles del lugar de encuentro. Para mayor seguridad, comparte tu ubicación geográfica a través de tu celular.