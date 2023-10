Desde Sony llegan interesantes noticias para todos los suscriptores al servicio de PlayStation Plus en PS4 y PS5. Se trata de un nuevo servicio llamado Sony Pictures Core, el cual antes era conocido como Bravia Core.

Ahora, todos los gamers y usuarios de las consolas mencionadas podrán tener acceso a un gran catálogo de películas de Sony Pictures. Estas podrán ser adquiridas o alquiladas, o en otro caso disfrutar de ellas si es que son miembros de ciertos planes del servicio de PlayStation Plus.

Entre las películas que podremos encontrar tenemos a Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted, The Equalizer, No Hard Feelings, Bullet Train, Ghostbusters: Afterlife, entre otras. Pero además de esto, También se podrá accede a películas con acceso anticipado. La primera en este caso será Gran Turismo.

Pero lo mejor de todo, es que todos los gamers suscritos al servicio de PlayStation Plus en sus niveles Premium o Deluxe, podrán tener acceso hasta cien películas de Sony Pictures Core y a futuro una sección de anime de Crunchyroll, plataforma del dominio de Sony.

A la fecha, y de acuerdo con Sony Pictures Core, este servicio ya se puede descargar en 23 mercados en todo el mundo, aunque estos no han sido detallados por ahora. Para verificar si este servicio está disponible en tú región debes buscar la aplicación de Sony Pictures Core en tu consola.