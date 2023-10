Los suscriptores de Amazon Prime tienen algo emocionante que esperar en noviembre, ya que Prime Gaming, una de las ventajas clave de la membresía, ha revelado su última selección de juegos gratuitos. Si te preguntas qué emocionantes títulos te esperan y cómo unirte a esta oferta, estás a punto de descubrirlo. Es más, de no tener cuenta en Amazon Prime, te contamos cómo hacer la suscripción y así acceder a los títulos.

La plataforma de Amazon está regalando juegos como Centipede: Recharged, Evan’s Remains, The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, Orten Was the Case, Black Widow: Recharged y más. Cada uno está programado a la largo de noviembre, ya sea en espacios como Epic Games Store Y Amazon Games App.

PRIME GAMING | Reclama los juegos gratis para noviembre de 2023

2 de noviembre | RAGE 2: Deluxe Edition [Epic Games Store] – Furia por la justicia en este mundo distópico carente de sociedad, ley y orden. Los jugadores se pondrán en la piel de Walker, el último guardabosques del páramo, para vivir combates locos con vehículos, arrasar un páramo implacable y luchar contra bandas sádicas para reunir las herramientas y la tecnología necesarias para destruir a La Autoridad.

9 de noviembre | Centipede: Recharged [Epic Games Store] – Destruye bichos, consigue puntuaciones altas y disfruta de la música original de Megan McDuffee en este clásico de la vieja escuela, que incluye 30 desafíos únicos y un modo arcade sin fin.

10 de noviembre | Evan’s Remains [Amazon Games App] – Resuelve intrincados rompecabezas como Dysis, una heroína enviada para desentrañar la desaparición del niño-genio Evan y traerlo sano y salvo a casa.

16 de noviembre | Behind the Frame: The Finest Scenery [Amazon Games App] – Descubre una emotiva historia de azar y arte inspirada en las imágenes de Miyazaki/Studio Ghibli mientras los jugadores ayudan a una aspirante a artista a completar su obra maestra utilizando pinceladas para resolver diversos puzles. Los miembros de Prime Gaming también pueden reclamar la versión VR del juego.

16 de noviembre | STAR WARS™ Knights of the Old Republic [Amazon Games App] – Eres la última esperanza de la Orden Jedi. ¿Podrás dominar el asombroso poder de la Fuerza en tu búsqueda para salvar la República? ¿O caerás en la tentación del lado oscuro? Héroe o villano, salvador o conquistador... ¡sólo tú determinarás el destino de toda la galaxia!

22 de noviembre | The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos [Amazon Games App] – Vive una aventura llena de sorpresas y tonterías en el universo de fantasía en el que los jugadores deben liderar un equipo de héroes inverosímiles y torpes en este RPG táctico lleno de humor, pero desafiante.

23 de noviembre | Black Widow: Recharged [Epic Games Store] – Protege tu tela de araña de una horda de bichos en este enérgico renacimiento del clásico de culto twin-stick shooter en el que los jugadores pueden elegir el modo en solitario o formar equipo con un amigo para el cooperativo local a lo largo de 30 intensos desafíos y experimentar el interminable modo Arcade.

30 de noviembre | Orten Was the Case [Amazon Games App] – Asume la difícil tarea de frustrar un plan amenazador que podría destruir el mundo entero como Ziggy, un héroe improbable que se despertó atrapado en un bucle temporal.

30 de noviembre | Caverns of Mars: Recharged [Epic Games Store] – Explora túneles bajo la superficie de Marte en un esfuerzo por destruir la base enemiga. Los jugadores esquivarán escombros, eliminarán obstáculos y dispararán a los enemigos, todo ello conservando la munición mientras desciendes a gran velocidad hacia territorio enemigo.

Cómo suscribirte a Prime Gaming

Primero, necesitarás una cuenta de Amazon Prime. Si aún no tienes una, puedes registrarte en el sitio web oficial de Amazon y suscribirte a Prime.

y suscribirte a Prime. Una vez que tengas una cuenta Prime, visita el sitio web de Prime Gaming .

. Inicia sesión con tu cuenta de Amazon Prime en Prime Gaming.

Explora las diferentes ofertas y beneficios disponibles para los suscriptores de Prime Gaming. Esto puede incluir juegos gratuitos, contenido exclusivo, recompensas en juegos populares y más.

Para reclamar las recompensas y beneficios, simplemente haz clic en los enlaces o botones correspondientes en Prime Gaming. Algunos juegos pueden requerir que vincules tu cuenta de juego con Prime Gaming para recibir las recompensas.

Asegúrate de estar atento a las actualizaciones y nuevos beneficios que se agreguen regularmente a Prime Gaming. Puedes recibir notificaciones por correo electrónico o visitar el sitio web para estar al tanto de las últimas ofertas.