Hay grandes juegos gratuitos en Android y iOS pero deberías darte el gusto con los juegos de pago, no con los más baratos posible, sino con lo que están gratis por tiempo limitado. Los desarrolladores suelen liberar sus obras para que la comunidad pruebe y conozca la creatividad de los estudios independientes.

Por hoy, jueves 6 de junio de 2024, los internautas podrán hacer las descargas de los juegos desde las tiendas oficiales de Google y Apple, y quedarse con todos los programas aún así termine la promoción. Solo deben estar seguros de que los softwares estén descargados en la biblioteca de tu cuenta online. Una vez que esté allí, podrás hacer la instalación cuando gustes.

Los juegos de pago se caracterizan por tener un mayor cuidado en los detalles y no traen publicidad. Lo mejor de esta oportunidad es que te dejamos los enlaces de instalación para garantizar tu seguridad. No hará falta que ingreses datos bancarios ni nada por el estilo.

Juegos de pago gratis en Android

Juegos de pago gratis en iOS

Por qué no descargar juegos de pago gratis en APK

Probablemente has caído en este artículo buscando juegos de pago gratis con descarga segura, ¿pero qué hay de los APK (Paquete de Aplicación Android)? Este tipo de archivo es descargado mediante fuentes no confiables y puede contener malwares capaces de perjudicar el rendimiento de tu celular, robar tu información bancaria o incluso tomar el control de tu teléfono.

¿Vale la pena ponerse en riesgo por un simple juego? Si esto no te parece suficiente, deberás saber que los APK pueden no ser compatibles con tu dispositivo o con la versión de Android que estás utilizando. Es más, los programas descargados no reciben actualizaciones periódicas. Basta que el juego saque un parche y tú accedes por APK, tendrás que borrar la aplicación y volver a instalar todo el APK pero actualizado con el parche. A la larga, esto provocará errores, fallos y otros problemas técnicos.

Así que no dejes pasar la oportunidad que ahora mismo te ofrecemos desde los enlaces de Google Play y App Store. Mejor es divertirse con seguridad en vez de lamentar el robo de datos por unas pocas horas de entretenimiento.