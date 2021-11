Durante Black Friday, hoy 26 de noviembre, no solo puedes comprar calzado, ropa, aparatos de tecnología o consolas, sino que también encontrarás en las tienda virtuales de videojuegos descuentos especiales.

En Steam, por ejemplo, se dio inicio al evento Ofertas de otoño. Por otro lado, Epic Games Store habilitó hasta el 30 de noviembre los descuentos por Black Friday:

“Empieza la temporada festiva a lo grande y evita las muchedumbres. Explora estas increíbles ofertas, descubre muchos descuentos inéditos y ahorra hasta un 75 %. Las ofertas terminan el 30 de noviembre”, se lee en la descripción del evento.

Podrás adquirir títulos triple A a un precio reducido. Far Cry 5 cuenta con 17% de descuento, de 199,99 soles lo podrás adquirir a 165,99 soles. Otro juego reciente como Kena Bridge of Spirits, te saldrá solo 70 soles tras el descuento de 10%.

Mejores ofertas de Epic Games Store

Back 4 Blood (S/. 125.99)

Crysis Remastered Trilogy (S/. 78.39)

Humankind (S/. 104)

World War Z (S/. 58.49)

Conan Exiles (S/. 29.98)

Darkest Dungeon (S/. 53.09)

Red Dead Redemption 2 (S/. 106.99)

Hitman 3 (S/. 46.39)

Assassin’s Creed Valhalla (S/. 99.99)

The Eternal Cylinder (S/. 44.24)

Cyberpunk 2077 (S/. 104.99)

Recuerda que también hay un apartado de videojuegos gratuitos en la aplicación de Epic Games. Cada semana, la empresa rota los títulos. Hasta el 2 de diciembre, podrás descargar The Hunter: Call of the Wild.

