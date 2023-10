¡Noticia para los jugadores de Free Fire en México, España y América Latina! La desarrolladora Garena ha despertado a la comunidad con los códigos de canje para el 15 de octubre de 2023. La oferta especial brinda a los jugadores la oportunidad de mejorar sus recursos en el juego sin tener que gastar sus preciados diamantes virtuales.

Free Fire ha ganado millones de seguidores desde su lanzamiento. Aunque el juego sea gratis, las microtransacciones ofrecen la opción de gastar dinero real en elementos dentro del juego. Sin embargo, hoy es diferente. Los jugadores tienen la oportunidad de adquirir recursos y elementos sin costo alguno, gracias a estos códigos gratuitos, válidos solo durante el día de hoy.

Es crucial destacar que tienes 24 horas para hacer uso de los códigos, por lo que deberás actuar rápidamente para aprovecharlos al máximo. Hemos preparado una guía detallada que proporciona instrucciones claras sobre cómo canjear las recompensas.

Códigos de Free Fire para hoy, 15 de octubre de 2023

FTMKYMJEX657: 1x Caja de botín de armas Kpop Stardom

8NAR-H5K2-T6SP: 2 cajas de botín de armas UMP Cataclysm

FFES-P5M1-MVBN: Caja de botín de armas de titanio (Indonesia)

W4GP-FVK2-MR2C: Caja de botín de armas Spikey Spine (NA, EE. UU. Y SAC)

VT2ZXFGPKXK6: Recompensas: Caja de botín de armas abisales

MCPB-KGXU-A5YU: Caja de botín de armas de bestia animada

5ZMY-YPM7-P6YP: 1x Caja de botín de Alas de Victoria

87JR-8K8A-KP64: 1x Caja de botín de armas de The Punishers

MCPK-E62K-W5MX: Caja de botín de armas elementales de agua

FF10-617K-GUF9: Top Guardian rosa y bolsa de caramelos (mochila)

MCP3-WABQ-T43T: 2x caja de botín de armas de cazador salvaje

MCPP-U2ZG-BRKG: 2x Caja de botín de armas de San Valentín

WFGR-W9J7-CKJQ: 1x Gran caja de botín de armas de saqueo

MCPG-PJ2A-9W9J: 2x Caja de botín de armas Cola de Golondrina

GY52-RK7A-TA5R: 1x Caja de botín de armas Hysteria

7TQ4-WXZK-5MP2: 1x Caja de botín de armas de campeón boxeador

MCPW-SX5B-7RYG: 2x Caja de botín de armas Carnival Carnage

9BYD-PUM5-WK6Z: 1x Caja de botín de armas de los Castigadores

X59F-7V698-7MA: 1x Caja de botín de armas de Año Nuevo MP40

GH7N-3ZKC-FA7Q: 3 botines de armas antiguas

N366-CU6U-P95B: 5 cajas de botín de armas Xtreme Adventure

FF10-JA1Y-ZNYN: Caja de botín de año nuevo y Capitán genial (zapatos)

MSJX-8VM2-5B95: 1x Caja de botín de armas Swordsman Legends

FH9R-GQVX-HRDV: Caja de botín de armas de Winterlands

FF10-7NQ4-X9U3: Pumpkin Warrior (arriba) y 1 caja de botín de armas de alma estelar

MM5O-DFFD-CEEW: 3 cupones Diamante Royale

En caso de que te aparezca el siguiente mensaje en pantalla “el código ha expirado o no es válido”, deberás esperar a la siguiente publicación de la empresa desarrolladora Garena. Recuerda que los códigos solo están disponibles durante 24 horas.

Te recomendamos que los canjees lo más pronto posible para no perderte de estas fabulosas recompensas. Además, asegúrate de seguir las instrucciones correctamente al ingresar los códigos para evitar cualquier tipo de problema.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual. Te volvemos a recordar que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.