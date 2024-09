¿Estás listo para empezar octubre con nuevas skins en tu perfil de Free Fire? El popular shooter de Garena no solo ofrece micropagos online para que los jugadores personalicen sus armas, sino que también ha introducido herramientas que permiten a la comunidad acceder a skins exclusivas sin gastar dinero. Te contamos cuáles son las recompensas que pueden ser tuyas el jueves 26 de septiembre de 2024.

Una opción es utilizar la agenda semanal del Battle Royale, que se actualiza todos los miércoles. Esta agenda incluye contenido estético que puedes reclamar diariamente al iniciar sesión en la aplicación. Es una excelente manera de obtener nuevos elementos sin tener que pagar.

Otra forma de conseguir elementos cosméticos es a través de los códigos de canje. A diferencia de la agenda semanal, los jugadores deben visitar el portal web del juego, iniciar sesión y pegar los códigos de canje. Estos códigos ofrecen la oportunidad de obtener skins y otros objetos de manera gratuita, ampliando así las opciones de personalización sin costo alguno. No pierdas la oportunidad de enriquecer tu experiencia en Free Fire.

Códigos de Free Fire para hoy, jueves 26 de septiembre de 2024

FFQ1-SW9D-VR3T

FF5B-6YUH-BVF3

FF7T-RD2S-QA9F

FF8H-G3JK-5L0P

FFR3-GT5Y-JH76

FF2B-3GHJ-5TRE

FF9C-X7S2-W1ER

FF5T-GB9V-4C3X

FF6Y-H3BF-D7VT

FF3G-4HJU-87TG

FF2V-C3DE-NRF5

FF0M-K9UJ-8I7Y

FFGT-BN5K-OI8U

FFR4-G3HM-5YJN

FF1V-2CB3-4ERT

FFB2-GH3K-JL56

FFK7-XC8P-0N3M

Tutorial para canjear los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Artículos de Free Fire que ofrecen una ventaja competitiva

Skins de armas: además de una apariencia personalizada, muchos skins ofrecen bonificaciones como mayor daño, mayor cadencia de fuego o mayor precisión.

Personajes: cada personaje tiene habilidades únicas que pueden cambiar el rumbo de una partida. Personajes con habilidades de curación, de aumento de velocidad o de detección de enemigos son especialmente valiosos.

Mascotas: las mascotas proporcionan habilidades pasivas que pueden ser muy útiles, como aumentar la velocidad de recolección de objetos o reducir el daño recibido.

Vehículos: los vehículos personalizados no solo te permiten moverte más rápido por el mapa, sino que también pueden ofrecer protección adicional.

Emotes: aunque no ofrecen una ventaja directa en el combate, los emotes son una forma de expresar tu personalidad y pueden ser un objeto de colección muy valorado.

Cómo instalar Free Fire

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.