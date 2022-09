Ya sea porque te aburriste de Free Fire y buscas cualquier cosa para que te boten, o solo quieres divertirte sin prestar atención a las normas comunitarias (o quieres ver al mundo arder), hay una manera de dar siempre tiros a la cabeza (headshots) usando macro. Actualmente, hay un generador de contenido que promete usar macro sin baneo y sin instalar alguna configuración sobre los archivos de Free Fire o el sistema operativo.

KILLREC explica que la macro para Free Fire para dar tiros a la cabeza en 2022 modifica la sensibilidad, haciendo que levantar la mira más sencillo. Funciona tanto para los dispositivos con sistema operativo Android como iOS, así como emuladores en PC.

El proceso de instalación de la macro es a través de varios enlaces que llevarán al usuario hasta la descarga de un archivo APK llamado Macro Apex. Allí KILLREC explica cuáles son las configuraciones que deberás hacer para que tu personaje tenga la ventaja de dar siempre disparos a la cabeza a los rivales.

FREE FIRE | Macro para hacer headshots

KILLREC explica que el macro para headshots en Free Fire no es baneable por parte de la desarrolladora Garena, porque no modifica el videojuego en sí sino la sensibilidad de la pantalla. El youtuber garantiza que lo viene usando hace más de una semana y no tuvo problemas en sus partidas ni en el acceso a su cuenta.

Recuerda que Free Fire cuenta con un sistema de reporte de jugadores tramposos. “Debido a la política de cero tolerancia de Free Fire, una vez que se confirma el uso de hacks en una cuenta, la suspendemos permanentemente”, advierte Garena en un comunicado oficial. Cabe precisar que la suspensión del IP no es una medida que asumen en Garena, porque podría llegar a afectar a jugadores inocentes, en caso de usar WiFi en lugares públicos.

