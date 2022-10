Siempre está bien conocer la solución en caso de que te hayas equivocado en tus compras online, porque el dinero nunca está de más. Si de casualidad compraste algo por error en uno de los Battle Royale más descargados para Android y iOS, aquí te contamos cómo reembolsar en Free Fire. No dejes que se queden con tu dinero, porque el proceso es complicado.

Probablemente no has leído los términos y condiciones de Free Fire para enterarte de que las compras son definitivas y no reembolsables. Sin embargo, la desarrolladora Garena permite un reembolso único por una cantidad incorrecta de diamantes comprados.

Igual hay una manera para recuperar el dinero y es no utilizar la cantidad de diamantes comprados. Basta que haya un diamantes y arruinarás el reembolso de Free Fire, que dependerá de la forma de pago que hayas realizado. Recuerda que no toda solicitud de devolución es aprobada.

Primero tendrás que enviar una solicitud al servicio de atención al cliente de tu cuenta de Free Fire. Nombre de usuario, ID del jugador, zona del pago y foto del recibo de pago (disponible en tu correo que registraste) serán los datos que necesitarás para el proceso. Ten en cuenta que la solicitud debe hacerse dentro de las 24 horas de haber hecho la compra.

FREE FIRE | Cómo pedir reembolso desde Google Play

Accede a la aplicación Google Play para luego ingresar a tu perfil (el ícono de la esquina superior derecha). Allí selecciona “Pagos y suscripciones” para acceder al historial de pedidos y selecciona la opción de “Informar un problema” y allí vas a escoger la solución “Solicitar un reembolso”. La respuesta te llegará entre uno y cinco días.

FREE FIRE | Cómo pedir reembolso desde iOS

Ingresa a la plataforma de reportes de problemas en Apple a través de este enlace. Allí pondrás tu ID de Apple, ingresarás a la plataforma para seleccionar tu pedido de reembolso e indicar que tu reporte es sobre Free Fire. Luego solo te quedará enviar la solicitud.

FREE FIRE | Reembolso con PagoStore

Si la compra fue a través de esta plataforma, la devolución será aún más difícil, porque tendrás que ponerte en contacto con soporte@pagostore.com explicando tu caso y por qué necesitas el reembolso.

