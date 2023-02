Prime Gaming anunció que Wings of the Starlit Feast es el noveno drop especial exclusivo de Genshin Impact disponible para los miembros. El paquete consiste en un planeador de viento estilizado y un regalo que celebra un festival presenciado en un mundo lejano. Como recordatorio, los fans que reclamen cuatro de los ocho contenidos de Genshin Impact disponibles entre diciembre de 2022 y mayo de 2023 podrán optar por recibir el contenido exclusivo de Prime Gaming.

Los jugadores tienen hasta el 2 de marzo para reclamar el cuarto botín de Genshin Impact para enriquecer sus aventuras. Podrán obtener los cuatro objetos restantes a medida que estén disponibles en la página de Prime Gaming aquí. Si se reclaman los cuatro objetos, los jugadores recibirán las Alas del festín estrellado en el buzón del juego de Genshin Impact durante las dos primeras semanas de junio.

Genshin Impact es un RPG de mundo abierto gratuito, desarrollado por Hotta Studios, en el que los jugadores recorrerán el visualmente impresionante mundo de Teyvat. Los jugadores se ponen en el rol de un misterioso personaje que emprende un viaje para descubrir el destino de su hermano perdido y, en su camino, va revelando los misteriosos secretos de Teyvat.

Por otro lado, asegúrate de reclamar los juegos gratuitos de febrero con Prime, entre los que se incluyen The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, Onsen Master, Aerial_Knight’s Never Yield, Divine Knockout, One Hand Clapping y BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad, y mantente atento al 23 de febrero para conseguir otros juegos gratuitos de febrero con Prime, como Space Crew: Legendary Edition, Tunche y Space Warlord Organ Trading Simulator. Todo esto se suma a las otras fantásticas ofertas de contenido del juego para febrero.

Para reclamar los drops de Genshin Impact, visita aquí. Los activos se pueden encontrar aquí.

ANDROID | Juegos de pago gratis en Google Play

Connect ( $0.99 ) : ¿tu objetivo? Limpia el tablero, y puedes hacerlo quitando dos cartas del mismo tipo cada vez.

: ¿tu objetivo? Limpia el tablero, y puedes hacerlo quitando dos cartas del mismo tipo cada vez. Shadow of Death: Dark Knight ( $3.99 ) : eres el héroe en este juego que quiere librar al mundo de los malos.

: eres el héroe en este juego que quiere librar al mundo de los malos. Wind Wings ( $1.99 ) : dispara a los extraterrestres desde la comodidad de tu teléfono inteligente.

: dispara a los extraterrestres desde la comodidad de tu teléfono inteligente. Dungeon Shooter: Dark Temple ( $ 1.99 ) : un título de FPS en el que saqueas templos mientras te deshaces de los enemigos.

: un título de FPS en el que saqueas templos mientras te deshaces de los enemigos. Timing Hero VP ( $ 2.99 ) : un juego de lucha retro con gráficos pixelados que hace retroceder los años, como si estuvieras jugando en una pantalla monocromática.

: un juego de lucha retro con gráficos pixelados que hace retroceder los años, como si estuvieras jugando en una pantalla monocromática. Defense Zone 3 Ultra HD ( $ 2.99 ) : un juego de defensa de torres que se desarrolla en el futuro y te brinda acceso a armas geniales.

