Dave Bautista no interpretará a Kratos en la película de God of War.

Detective Pikachu y Sonic: La Película han podido demostrar que se pueden hacer buenas producciones cinematográficas de videojuegos. Debido a esto, ha comenzado a circular un rumor que indica que Universal Studios desea poder llevar la franquicia de videojuegos de God of War al cine con una trilogía.

Según We Got This Covered, una de sus fuentes afirma que Universal Studios y PlayStation Productions estaría desarrollando una película de God of War. Lo interesante de este rumor es que aseguran que el estudio desea hacer una trilogía.

Además, se afirmó que la trilogía contará la historia de los primeros juegos de God of War. Asimismo, Jason Momoa será quien interpretará a Kratos, mientras que Dave Bautista, ex luchador de la WWE, será Ares.

Este rumor ha ganado credibilidad por el hecho de que la fuente fue quién reveló la cuarta temporada de Stranger Things. Por el momento, ninguna fuente oficial ha revelado el hecho.

Por último, debemos mencionar que esto solo se trata de un rumor, puesto que aún no hay nada oficial. Sin embargo, muchos críticos y analistas esperan poder ver a Kratos en la pantalla grande, por el hecho de que es una franquicia con un buen potencial para explotar en el mundo cinematográfico.