El tráiler de GTA 6 adelantó que la potencia gráfica de la PS5 será puesta a prueba. Ya se habla del videojuego más caro de la historia en ser desarrollado y no es para menos considerando el hype de la comunidad tras una década desde el lanzamiento de GTA 5. Dicha situación adelanta que probablemente el precio de salida no sea el mismo que el resto de juegos AAA, ¿pero cuánta diferencia habría? ¿Habrá que ahorrar de más?

Hay muchos rumores sobre el precio de GTA 6 desde hace meses. Una primera volada apuntaba a que los jugadores de PS5 y Xbox Series X/S tendrían que pagar 150 dólares por una sola copia. Definitivamente es un precio alto considerando las versiones estándar de otras grandes producciones, cuyo precio varía entre los 60 dólares.

El usuario GTA Countdown tuiteó a finales de 2023 que “los rumores de que GTA 6 cuesta 150 dólares por copia son falsos, ya que el director ejecutivo del editor de Rockstar ha declarado recientemente que el precio de 70 dólares es razonable como nuevo estándar para los juegos AAA”.

Pagar 70 dólares por GTA 6 es más realista que 150 dólares. La matriz Take-Two Interactive, responsable del proyecto y propietario de Rockstar Games, ha lanzado anteriormente NBA 2K24 al mismo precio. No obstante, el dato no es suficiente para los más escépticos porque recordemos que la información no ha sido corroborada por la desarrolladora.

Solo podemos imaginar que el precio de la versión estándar de GTA 6 podría variar entre 70 y 80 dólares, mientras la Edición Deluxe sería entre US$90 y US$100, y la Edición Coleccionista alcanzaría los US$150 y US$200. Los precios especulados no se diferencian con los de las entregas anteriores de Grand Theft Auto ajustando la inflación. GTA 5 salió por 59.99 dólares en 2013 y ahora mismo comparte un precio parecido porque los costos de producción son los mismos. Haciendo los ajustes a la actualidad por el alto costo de la mano de obra calificada, GTA 6 bien podría llegar a los 70 dólares sin problemas.

¿GTA 6 en preventa?

Gamivo es una tienda minorista de juegos online que recientemente ha lanzado la preventa de la versión global de GTA 6 a 90 euros. La oferta resulta polémica debido a que Rockstar Games no se ha pronunciado oficialmente sobre la disponibilidad del título.

La plataforma precisa que están ofreciendo una preorden de GTA 6 por lo que la clave se entregará en la fecha de lanzamiento del juego, es decir, en cualquier momento de 2025. “Esta NO es una versión Steam del juego. El código clave del CD de activación de GTA 6 debe activarse en Rockstar Social Club”, agregaron.

Hay que advertir que Gamivo no ha revelado si el código digital se aplica a la versión del juego para PlayStation 5, Xbox Series X o Xbox Series S.

Oferta de GTA 6 en la plataforma de Gamivo (Captura de pantalla)

Así las cosas, y conociendo el prestigio de Gamivo, es probable que quieras reservar Grand Theft Auto VI cuanto antes, pero sugerimos esperar unos meses más hasta que Rockstar Games dé a conocer el precio oficial. Además, Gamivo precisa que las reservas no incluyen las bonificaciones por adquisición anticipada. En cambio, si esperas unos mes más, podrás invertir tu dinero para recibir más ventajas por la compra de GTA 6.