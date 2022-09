¿Ya estás al día con Dragon Ball Devolution? De vez en cuando hay novedades en el mundo de Dragon Ball. Las comunidad suele crear dibujos y animaciones para compartirlos en redes sociales. Sin embargo, pocas veces hemos visto videojuegos inspirados en la franquicia. Si eres un retrogamer de aquellos, te recomendamos jugar Dragon Ball Devolution.

Los controles de Dragon Ball Devolution son sencillos. Solo tienes que usar las flechas y dos botones del abecedario para avanzar en la historia de Goku. Puedes practicar en la isla del Maestro Roshi para que las batallas sean más llevaderas.

El modo historia de Dragon Ball Devolution consta de casi todas las sagas de la franquicia de Toei Animation. Tenemos Dragon Ball Z y todas sus películas, así como algunos pasajes de Dragon Ball Super y la historia original de Dragon Ball.

El videojuego no oficial también cuenta con otras opciones como el Torneo de las Artes Marciales, el Modo Versus para pelear contra la PC o un amigo y Modo Online para enfrentarte a otra persona de Internet. También hay una divertida dinámica de Janken, es decir, de Piedra, papel y tijera.

Puedes ingresar a este enlace para jugar Dragon Ball Devolution. No se trata del mejor juego de la franquicia, pero la dinámica es divertida así como su ambición por diseñar a todos los personajes de Akira Toriyama en bits.

DRAGON BALL: THE BREAKERS

La beta abierta de Dragon Ball: The Breakers estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Switch el 21 de septiembre a las 6 p. m. PT/9 p. m. ET y finalizará a la 1 a. m. PT/ 4 AM ET del 25 de septiembre. Durante la beta, los jugadores pueden vestirse como Freezer o Cell, mientras que los sobrevivientes tendrán la opción de usar los atuendos de Oolong y Bulma.

Bandai Namco acompañó esta noticia con un nuevo tráiler en el que vemos a Majin Buu. El título está ambientado en el mundo de Dragon Ball Xenoverse y la dinámica es del género multijugador de acción y supervivencia para ocho jugadores.

