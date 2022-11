Trunks del Futuro es uno de los personajes más queridos de Dragon Ball, por lo que no debería sorprender que haya sido el centro de varios hilos argumentales de la serie animada no canónica Super Dragon Ball Heroes. Por muy poderoso que sea el hijo de Vegeta, hay algo que llamó la atención y ha puesto en duda a los fanáticos de Dragon Ball: ¿por qué Trunks no puede alcanzar la evolución Super Saiyan 4?

Recordemos que el Super Saiyan 4 ha sido una evolución exclusiva de los protagonistas de Dragon Ball; es decir, solo Goku y Vegeta pudieron hacer la transformación para derrotar a los villanos más poderosos, algo que hemos visto en Dragon Ball GT.

En Dragon Ball Heroes, otros personajes que lograron la transformación fueron Gohan y Broly, pero Trunks nunca pudo hacerlo. Al menos, los guionistas hicieron que pueda dominar el Super Saiyajin Dios, pero ni pista sobre si podría hacer lo mismo con el Super Saiyan 4.

Diseño de Trunks Super Saiyan God

Trunks en Dragon Ball Heroes

En Super Dragon Ball Heroes, Trunks es miembro de la Patrulla del Tiempo, un escuadrón que hace viajes temporales para corregir el flujo del tiempo y evitar que ocurran eventos alternativos muy destructivos. Mientras se encuentra en estas misiones, Trunks descubre un complot para devolver al Rey Demonio Mechikabura todo su poder para destruir el tiempo y el espacio. Para detener la amenaza del Reino de los Demonios, Trunks reúne a un equipo de los guerreros más poderosos de la historia. Más adelante nos enteramos que Trunks logró convertirse en Super Saiyan God haciendo el ritual con ayuda de otros saiyajins como Goku, Vegeta, Gohan, Goten y Pan.

Eso fue lo que vimos en la serie animada, pero hay varios detalles ocultos y que solo se revelan en el libro del noveno aniversario de Dragon Ball Heroes. Allí explican que Trunks primero estaba destinado a convertirse en Super Saiyan 4, pero hubo debates sobre el color de su cabello en el proceso. Los artistas no sabían qué hacer con el icónico cabello morado del personaje.

Hasta entonces, todos los Super Saiyan 4 (excepto Gogeta) mantuvieron el color de cabello de su forma base al transformarse. El debate en torno a Trunks hizo que los dibujantes descartaran la idea original y apostaran por Super Saiyan God, una evolución que tiene un color de cabello fijo.

Así las cosas, Trunks está condenado a continuar sus aventuras sin la evolución Super Saiyan 4 aunque es posible que los dibujantes cambien de parecer en el futuro; al menos, hasta que Akira Toriyama esté satisfecho con la edición final del poderoso guerrero.

