Uno de los próximos lanzamientos por parte de Square Enix es Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, videojuego del cual se ha revelado un nuevo tráiler el cual permite conocer un poco más acerca de la trama y personajes más importantes del título.

Pero eso no es todo, ya que además se podrá apreciar el regreso de varios lugares emblemáticos a lo largo de la aventura de Psaro para convertirse en el Master of Monsterkind relacionados a Dragon Quest IV: The Chapters of the Chosen.

El título de Square Enix explora la historia jamás contada desde la perspectiva del propio Psaro, el enigmático príncipe de los monstruos, que jura venganza contra el despiadado y cruel Master of Monsterkind, Randolfo “The Tyrant”.

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince saldrá a la venta el próximo 1 de diciembre de 2023, en exclusiva para Nintendo Switch.

Nuevo tráiler de Dragon Quest Monsters: The Dark Prince