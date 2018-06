E3 2018 PlayStation: Ghost of Tsushima presentó su primer 'gameplay' [VIDEO]

PlayStation ya está en la E3 2018 . Llegaron los anuncios que muchos jugadores han estado esperando, Ghost of Tsushima es una nuevo videojuego para la PS4 que narrará la historia del Japón antiguo.

Por primera vez llegó un video de la jugabilidad de este videojuegos . PlayStation tendrá una conferencia mucho más grande que la del año pasado. Luego de la presentación de Santa Olaya, músico que trabajó en The Last of Us , se presentó este juego.

La Electronic Entertainment Expo, más conocido como la E3, celebra su vigésimo cuarta edición este año, con participantes de lujo como son Sony con PlayStation, Microsoft con Xbox, Bethesda, Electronic Arts, Square Enix, Ubisoft, Nintendo y muchas empresas más.



Este lunes a las 8:00PM da comienzo la conferencia de PlayStation en la E3 2018, donde se espera que se den más detalles sobre los títulos que se han ido anunciando estos días, como The Last of Us y posiblemente una nueva sorpresa para esta generación.