El universo gamer en Perú da un salto importante con la llegada oficial de la ROG Xbox Ally, la consola portátil de ASUS que busca romper los límites entre un dispositivo de videojuegos y una computadora de alto rendimiento. Este 16 de octubre se lanzó oficialmente la ROG Ally y su versión mejorada, la Ally X, ambas impulsadas por procesadores AMD Ryzen Z1 y Z1 Extreme. Su llegada promete transformar la forma en que los jugadores peruanos experimentan juegos importantes, combinando portabilidad, potencia y compatibilidad total con el ecosistema Xbox Game Pass y Windows 11.

En un contexto donde las consolas portátiles recuperan protagonismo, ASUS decidió apostar fuerte por el mercado nacional. Con una pantalla Full HD de 7 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz y tecnología FreeSync Premium, la ROG Ally busca ofrecer una experiencia visual fluida y envolvente incluso en los títulos más exigentes. Todo ello en un cuerpo ligero, con acabado ergonómico y sistema de refrigeración ROG Intelligent Cooling, diseñado para sesiones intensas sin pérdida de rendimiento.

ROG XBOX ALLY X (Negro)

Una de las mayores novedades de la versión ROG XBOX Ally X es su batería ampliada, que alcanza los 80 Wh, el doble que la versión estándar. Esto representa un salto importante en autonomía, una de las principales demandas de los gamers que buscan jugar sin interrupciones fuera de casa. Además, incorpora un nuevo diseño interno de almacenamiento y memoria, ofreciendo hasta 24 GB de RAM LPDDR5 y un SSD M.2 2280 de 1 TB, que amplía la capacidad y la velocidad de carga de juegos.

ROG XBOX ALLY X, solo está disponible en color negro | Foto: XBOX

ROG XBOX ALLY (Blanca)

Mientras que la ROG Xbox Ally (blanca) viene equipada con un procesador AMD Ryzen Z2 A de cuatro núcleos y ocho hilos, acompañado de 16 GB de RAM y un almacenamiento interno de 512 GB SSD. Su pantalla táctil es de 7 pulgadas Full HD (1920x1080) con tasa de refresco de 120 Hz, brillo de hasta 500 nits, protección Gorilla Glass Victus/DXC y tecnología FreeSync Premium. Para conectividad, incluye Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, dos puertos USB-C 3.2 Gen2, lector microSD, y salida de audio estándar. Funciona con Windows 11 Home, tiene batería de 60 Wh que promete autonomía decente en juegos moderados, y su diseño en blanco mantiene una ergonomía atractiva, con un peso alrededor de 670 gramos y dimensiones compactas para sesiones largas de juego.

ROG XBOX ALLY, solo está disponible en color blanco| Foto: XBOX

Otro punto fuerte está en la conectividad. Ambas consolas mantienen compatibilidad con periféricos Bluetooth, soporte Wi-Fi 6E y una nueva interfaz con el ROG Armoury Crate SE, que permite gestionar bibliotecas, rendimiento y configuraciones de manera intuitiva. Gracias al sistema operativo Windows 11, los jugadores pueden ejecutar no solo juegos de Xbox o Steam, sino también aplicaciones de PC, convirtiendo al dispositivo en una mini laptop gamer de bolsillo.

Desde ASUS Perú explicaron que este lanzamiento marca un paso clave en la expansión tecnológica local. La compañía busca posicionar la ROG Ally como una alternativa real frente a otras portátiles del mercado, combinando el rendimiento de una PC con la comodidad de una consola tradicional. Su alianza con Xbox Game Pass ofrece además acceso inmediato a cientos de juegos, potenciando la experiencia desde el primer uso.

A nivel de diseño, la versión Ally X llega en color negro mate, con bordes reforzados y un peso ligeramente mayor que su antecesora debido a la batería ampliada. Su ergonomía, sin embargo, ha sido mejorada con agarres más anchos y una distribución de botones optimizada para largas sesiones de juego. Los joysticks Hall Effect y gatillos sensibles a la presión garantizan precisión y durabilidad, dos factores muy valorados por los jugadores competitivos.

El desempeño técnico es otra de sus cartas fuertes. Gracias al chip Ryzen Z1 Extreme con arquitectura RDNA 3, la consola puede alcanzar más de 60 FPS estables en títulos como Forza Horizon 5, Elden Ring o Cyberpunk 2077, dependiendo del modo de energía. Además, el sistema ROG XG Mobile permite conectar una GPU externa para elevar aún más su potencia, transformando el equipo portátil en una verdadera estación gamer.

ROG XBOX ALLY y ROG XBOX ALLY X llegaron al Perú | Foto: XBOX

ASUS confirmó que las consolas ya están disponibles en tiendas autorizadas del país, con precios que varían según la versión y la configuración. La ROG Ally base mantiene el enfoque equilibrado entre rendimiento y portabilidad, mientras que la ROG Ally X apunta al público más exigente que busca la máxima autonomía y capacidad.

Con este lanzamiento, Perú se suma al circuito global de innovación tecnológica gamer, posicionando a la ROG Ally como una de las consolas más ambiciosas de la generación. Su apuesta por la potencia, la versatilidad y el diseño marca un nuevo capítulo para los jugadores nacionales, que ahora podrán experimentar títulos de última generación en cualquier lugar, sin renunciar a la calidad ni al rendimiento.

TE PUEDE INTERESAR