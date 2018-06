La conferencia de Ubisoft inició con la presentación de Just Dance 2019, pero luego de eso llegó uno de los videos más esperados de la conferencia: la presentación oficial de Beyond Good and Evil 2 , mostrando un poco de su jugabilidad.

Lo que se mostró, luego de una cinemática muy impresionante, fueron algunos movimientos de los personajes principales dentro de la versión pre-alfa del juego. Además, anunciaron que el arte de las personas que compartan en Internet, podrían estar dentro del desarrollo final del juego.

La presentación de esta nueva iniciativa, llamada Hit Record , fue la de algunas palabras del actor Joseph Gordon-Levitt, que es el fundador de esta idea para que la música, sonidos y arte digital se muestren dentro de Beyond Good and Evil 2.

Mira la conferencia de Ubisoft en la E3 2018 en YouTube:



La Electronic Entertainment Expo , más conocido como la E3 , celebra su vigésimo cuarta edición este año, con participantes de lujo como son Sony con PlayStation, Microsoft con Xbox, Bethesda, Electronic Arts, Square Enix, Ubisoft, Nintendo y muchas empresas más.