En septiembre de 2022, Entertainment Software Association anunció que la E3 2023 volvería al formato presencial con las clásicas conferencias de diferentes empresas desarrolladoras y distribuidoras. El evento, por el momento, ha sido programado desde el 13 al 16 de junio de este año. Sin embargo, todavía no confirman qué empresas estarán presentes.

Los más recientes rumores es que Microsoft, Nintendo y PlayStation habrían abandonado definitivamente el barco de la E3. Recordemos que PlaySation reemplazo su conferencia por el popular evento State of Play años atrás. Pero todavía Xbox y Nintendo se mantenían fieles al evento.

“El E3 2023 avanza a toda velocidad y estamos muy satisfechos con los progresos que estamos haciendo y el compromiso de la comunidad. Ya tenemos expositores confirmados y estamos ansiosos por compartir más a medida que se concreten los detalles y que los participantes presenten sus planes detallados”, declaró recientemente Lance Fensterman, presidente de ReedPop.

Ubisoft anuncia que participará en la E3 2023. Foto: Ubisoft

La compañía que se apuntó al evento es Ubisoft. Según declaraciones recogidas por el portal VGC, el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, anunció que están listos para la E3 2023 si es que se logra llevar a cabo.

“Si el E3 se celebra, estaremos allí y tendremos muchas cosas que mostrar”, comentó el directivo.

Entre los juegos que presentarían se encuentran títulos como Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Rainbow Six Mobiley The Division Resurgence.

