Para todos los gamers que gustan de la acción, los combates y el rol, desde Bethesda han revelado que ya están disponibles en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 y PlayStation 4 la nueva actualización de The Elder Scrolls Online, el cual llega junto al paquete de DLC de mazmorras The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia.

De esta forma, todos podrán adentrarse en las dos nuevas mazmorras y prepararte para las aventuras que llegarán con el capítulo Gold Road.

Este nuevo contenido, “Scions of Ithelia”, incluye dos mazmorras totalmente nuevas, la Palestra de los Juramentados y el Velo del Trastorno.

Aquí, los jugadores podrán obtener recompensas únicas, como nuevos coleccionables, logros y conjuntos de objetos, mientras se abren paso por estas dos peligrosas aventuras hasta descubrir las siniestras fuerzas que están tras los acontecimientos del capítulo Gold Road (que llegará el 3 de junio a PC/Mac y el 18 de junio a consolas).

Nuevo tráiler de The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia