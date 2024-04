Bethesda lanzó el 4 de abril del 2014 The Elder Scrolls Online, y aunque tuvo un complicado inicio, el título ha sabido sobreponerse para convertirse en uno de los MMORPG con mayor popularidad en la actualidad. Pero si aún no lo has jugado, esta noticia es para ti, ya que incluso podrás disfrutarlo sin pagar un sol.

Y es que como parte del 10° aniversario, la compañía ha revelado un evento por tiempo limitado en el que los gamers podrán jugar el título gracias a una prueba gratuita en PlayStation, Xbox, Mac y PC.

Todos podrán disfrutar, de forma temporal, del título de Bethesda.

Esta sesión, la cual ya se encuentra disponible, terminará el 9 de abril. Además, no tiene límite de tiempo, por lo que tendrán 5 días para poder jugarlo, fuera de poder conservar todo tu progreso y continuar desde donde lo dejaste si es que decides comprar el título.

Esta prueba gratuita permitirá tener acceso al juego base, incluyendo las cuatro clases, 24 zonas para explorar, y modalidades de jugador contra jugador. Para acceder y descargar el juego solo debes ir al sitio web oficial del título y descargarlo en la plataforma de tu elección.