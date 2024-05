Warner Bros. Games ha publicado hoy un nuevo tráiler cinemático de MultiVersus en el que se revela al Joker como el último personaje jugable que se unirá al juego de lucha de plataformas free-to-play y que será interpretado en voz por el actor Mark Hamill.

Cabe recordar que el reconicido actor ya interpretó al icónico supervillano de DC en la serie de videojuegos Batman: Arkham y en Batman: The Animated Series, el Joker estará disponible cuando MultiVersus se lance el 28 de mayo de 2024.

Desarrollado por Player First Games, MultiVersus estará disponible el 28 de mayo como descarga gratuita para las consolas PlayStation 5 y PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC (Steam y Epic Games Store), con total compatibilidad con el juego cruzado y la progresión cruzada.

El juego de lucha de plataformas gratuito cuenta con una lista cada vez mayor de personajes populares basados en las franquicias de Warner Bros. Discovery, Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Black Adam y el Joker (DC); Shaggy y Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, el Demonio de Tasmania a.k.a. Taz, y Marvin el Marciano (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom y Jerry (Tom y Jerry); Finn el Humano y Jake el Perro (Adventure Time); Steven Universe y Garnet (Steven Universe); el Gigante de Hierro (El Gigante de Hierro), LeBron James (Space Jam: A New Legacy); Rick Sánchez y Morty Smith (Rick and Morty); Gizmo y Stripe (Gremlins); y una extraordinaria criatura original llamada Reindog.

Nuevo tráiler de Multiversus