Bandai Namco anunció que The Dark Pictures Anthology: Little Hope ya se encuentra disponible enNintendo Switch.El juego trae el popular juego de terror, el segundo título independiente de The Dark Pictures Anthology, a los nuevos jugadores de Switch justo a tiempo para Halloween.

Con una historia clásica de fantasmas, este videojuego pone a los jugadores en el papel de varios miembros de una clase universitaria varados en una ciudad maldita de Nueva Inglaterra. Perdidos, aparentemente solos, y envueltos por una misteriosa niebla impenetrable, tienen que tomar decisiones difíciles mientras intentan escapar de los demonios que los persiguen desde las sombras.

A medida que descubren el pasado de Little Hope, una realidad aterradora toma forma como la fuente del terror sobrenatural que envuelve a la ciudad. Las raíces coloniales de este lugar incluyen su terrible historia como el sitio de los Juicios de Brujas de Andover.

Detalles aparte, el títulotambién está disponible actualmente para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Tráiler de The Dark Pictures Anthology: Little Hope

