Los videojuegos gozan de diversos estilos, y uno de estos es el noir el cual se ha visto ya reflejado en diversos títulos y que volveremos a disfrutar en el recientemente anunciado Nobody Wants to Die, una historia interactiva que explora la inmortalidad y los peligros del transhumanismo ambientada en una Nueva York distópica y futurista.

Nobody Wants to Die plantea un apasionante misterio que tiene lugar en la futurista ciudad de Nueva York, inspirado en el cine neo-noir, ofreciendo una estética claramente visual y una intrigante trama. Aquí asumiremos el rol del detective James Karra y deberemos investigar diversas escenas de crimen utilizando la manipulación del tiempo y tecnología avanzada para descubrir pistas y desenmascarar a un asesino en una era en la que la muerte es cosa del pasado.

De esta forma, podremos también sumergirnos en el mundo de Nueva York, 2329, donde la inmortalidad es posible... por un precio. Tras una experiencia cercana a la muerte, el detective James Karra acepta un caso fuera de los libros de su jefe, con la única ayuda de una joven policía de enlace, Sara Kai, para ayudarle. El tiempo lo revela todo mientras lo arriesgan todo en la persecución de un asesino, descubriendo los oscuros secretos de la élite de la ciudad.

Detalles aparte, y haciendo uso de la potencia de Unreal Engine 5, el estudio polaco Critical Hit Games está ampliando los límites de la narrativa con su primer título. Combinando gráficos realistas y una narrativa apasionante, Nobody Wants to Die ofrece una historia envolvente y sin pausa.

Piérdete en el mundo de ciencia ficción de Nobody Wants to Die en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC a finales de este año.

Nuevo tráiler de Nobody Wants to Die