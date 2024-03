Habían pasado ya muchos años desde que vímos la última entrega de Contra entre nosotros (Contra: Rogue Corps), en especial para todos los gamers mayores que conocemos esta franquicia desde sus inicios. Y gracias a Konami y Wayforward, tenemos entre nosotros lo nuevo de esta, Contra: Operation Galuga, un título que nos devuelven ese estilo retro, pero actualizado.

Es cierto, y lo sé. Contra: Operation Galuga es un remake del título original, pero mantiene ese estilo y esa esencia que ha hecho reconocida a la franquicia por décadas. Es decir, el RUN & GUN de toda la vida que siempre disfrutamos, pero que ahora goza de una lavada de rostro gracias al trabajo del estudio Wayforward.

Lo nuevo de Konami ya se encuentra disponible en nuestro mercado, en formato multiplataforma y transgeneracional.

El de siempre

Pero entrando en detalles, este nuevo Contra puede costarle a más de uno acostumbrado a los gráficos pixeleados 2D, y verlo adaptado a los tiempos actuales. Pero siendo claro, es solo cuestión de darle tiempo, darle horas, para que uno pueda disfrutar como un chico el título de toda la vida, pero ahora de adulto. Y lo que nos ofrece no es poco, para nada.

Y es que una vez que pasemos esa colisión con la nostalgia, nos daremos cuenta que estamos ante una nueva entrega de esa clásica franquicia de disparos, explosiones, jefes de nivel, acción frenética y desafíos imposibles que harán a más de uno renegar y reír. Todo en una versión renovada la cual estoy seguro enganchará tanto a los clásicos y veteranos gamers como a los nuevos.

Así pues, comienza este Contra: Operation Galuga un videojuego en el que haremos frente a hordas de enemigos y alienígenas, fuera de los monstruos del caso, y siempre luchando por sobrevivir en entornos y niveles de gran peligro. Esto es lo nuevo de Konami, un título que sigue los pasos y la tradición de la franquicia, pero con un enfoque renovado.

Lo nuevo de Konami ya se encuentra disponible en nuestro mercado, en formato multiplataforma y transgeneracional.

Corre, no pienses y dispara por tu vida

De esta manera, llega el nuevo trabajo de Wayforward y Konami en una misión por revivir una franquicia que había caído muy bajo tras el infame Rogue Corps. De esta forma, tenemos un título para la generación actual, con gráficos a la altura, mecánicas de juego actualizadas y una historia más elaborada. Y es que Contra: Operation Galuga ofrece una experiencia de juego emocionante y al mismo tiempo desafiante, la cual atrapará a todos los gamers y de cualquier edad.

Es cierto, al ser un remake uno podría decir que ahí se tiene la experiencia original, pero esta entrega llega totalmente vitaminizada con un Modo Historia el cual cumple a cabalidad su cometido, ya que nos hará ver como los comandos de élite Contra Bill Rizer y Lance Bean dan inicio a una guerra sin cuartel contra el grupo terrorista Red Falcon, el cual logró conquistar la isla Galuga, todo por salvara a la humanidad.

Y fuera de poder jugar con los míticos miembros del comando Contra, ambos personajes seleccionables para el modo en solitario como también en cooperativo hasta para cuatro jugadores, también podremos seleccionar otros personajes que podremos desbloquear, incluyendo a los Probotector.

Lo nuevo de Konami ya se encuentra disponible en nuestro mercado, en formato multiplataforma y transgeneracional.

¿Remake?

Lo recalco, Contra: Operation Galuga, podría catalogarse como un remake, pero en lo personal esta entrega es mucho más que eso. Y es que desde un inicio podemos ver que este título es una reinterpretación de ese clásico título, uno en el que ahora la trama cobra un papel más importante y que la misma será desarrollada por los mismos personajes de principio a fin.

Y, ¿que es una entrega de Contra sin esos jefes de gran nivel y retadores?. Pues aquí los tenemos. En Contra: Operation Galuga vamos a morir, una y otra vez, y lo más seguro es que más de uno se frustre en diversas ocasiones, pero en cada capítulo podremos ganar monedas las cuales nos permitirán comprar mejorar o power-ups, como más vidas, invencibilidad temporal, tener un mayor salto, elegir armas desde el inicio y mucho más.

Lo nuevo de Konami ya se encuentra disponible en nuestro mercado, en formato multiplataforma y transgeneracional.

Sigue disparando

Es cierto, aún no les he comentado nada acerca de los gráficos, estilo de juego y otros detalles más, pero dejo esta cereza del pastel para el final. Y es que el gameplay o experiencia de juego de Contra: Operation Galuga resulta espectacular y divertida, no posee momentos de paz o muertos, y si uno gusta podrá seleccionar entre el control clásico de ocho direcciones o el moderno de 360 grados.

Para esto, y de este exigente título de Konami, tendremos nuevas mecánicas las cuales nos ayudarán en algo el poder hacer que nuestros combates sean más llevaderos, como el uso de dos armas, hacer uso de la barrida o DASH, escalar o llevar vehículos. Todo está muy bien planteado.

Con relación al apartado gráfico, debo decir que luce muy bien, aunque sigo sin poder llevar del todo bien esa falta de pixeles, pero fuera de este punto personal, la ambientación está muy bien lograda, como también el diseño de los niveles. El apartado sonoro cumple a cabalidad su función, aunque en algún momento los temas musicales se hacían algo repetitivos.

Lo nuevo de Konami ya se encuentra disponible en nuestro mercado, en formato multiplataforma y transgeneracional.

Conclusión

Con este trabajo, me queda claro que podremos volver a ver esas clásicas entregas, pero en versiones remakes, incluyendo el que para mi es uno de los mejores, el Shattered Soldier. Contra: Operation Galuga es una excelente reinterpretación de un clásico, con muy buenas novedades. Goza de un modo historia el cual ofrece un ritmo frenético, mientras que también tendremos otros modos de juego, los cuales irán para los más exigentes. Y para los que buscan pasar un buen rato, podrán poner un modo de juego más fácil y pasarlo muy bien.

El análisis de Contra: Operation Galuga fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Konami para consola PlayStation 5.

FICHA

Plataforma: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Desarrolladora: Wayforward

Género: Acción, Combate, Plataformas

Distribuidor: Konami

Puntuación: 8

Tráiler de lanzamiento de Contra: Operation Galuga