Epic Games Store ofrece “Bugsnax” y “Warhammer 40,000” con descuento y así puedes descargarlos

La competencia de Steam, Epic Games Store, no se queda atrás y tiene dos descuentos interesantes para la comunidad gamer de PC. Me refiero a Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War y Bugsnax. Echa un vistazo a sus exigencias técnicas y las sinopsis de ambos juegos online.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War es un juego online desarrollado por Proxy Studios y editado por Slitherine. Se trata del primer juego estratégico por turnos de construcción de imperios ambientado en el universo de Warhammer 40,000. Cuatro facciones participarán en una despiadada guerra para dominar los recursos de los planetas.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War tiene un precio original de 77.99 soles, pero hasta el 19 de noviembre puedes comprarlo a 31.19 soles.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) Procesador: Intel Core i3 o equivalente

Intel Core i3 o equivalente Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM Gráficos: Soporte Vulkan (Nvidia GeForce 600 series / AMD Radeon HD 7000 series / Intel HD Graphics 500 series)

Soporte Vulkan (Nvidia GeForce 600 series / AMD Radeon HD 7000 series / Intel HD Graphics 500 series) Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible

Por su parte, Bugsnax es un juego online desarrollado y editado por Young Horses. El juego “te embarca en una extravagante aventura hacia la Isla Snaktooth, hogar de las legendarias criaturas mitad insecto y mitad bocado que responden al nombre de Bugsnax. Luego de ser invitado por la intrépida exploradora Elizabert Megafig, llegas a la isla para descubrir que tu anfitriona ha desaparecido. Su campamento está en ruinas y sus seguidores se han dispersado por toda isla, están solos y... ¡hambrientos!”.

Hasta el 19 de noviembre, puedes comprar el juego online con el 15% de descuento, es decir, tan solo desembolsarás 41.64 soles.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7

Windows 7 Procesador : Intel Quad Core a 2.6 GHz o equivalente

: Intel Quad Core a 2.6 GHz o equivalente Memoria: 6 GB de RAM

6 GB de RAM Gráficos: Tarjeta gráfica de 2 GB compatible con DirectX 11 (Intel UHD 620, NVIDIA GT 920M)

Tarjeta gráfica de 2 GB compatible con DirectX 11 (Intel UHD 620, NVIDIA GT 920M) DirectX: Versión 9

Versión 9 Almacenamiento: 6.7 GB

Para descargar los juegos online con el descuento especial, deberás tener una cuenta en Epic Games, descargar el instalador y proceder después con la adquisición del título. Recuerda tener a la mano tu tarjeta bancaria.