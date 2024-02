Esto es literal. Este 2024 no veremos ningún juego nuevo de God of War, Horizon, Uncharted u otra franquicia reconocida de PlayStation. Así es, desde PlayStation han revelado que no lanzarán durante el presente año fiscal ningún título de sus más importantes franquicias.

Dicho esto, se entiende de forma clara que no veremos títulos de diversas sagas hasta abril del 2025. Toda esta información, y otros detalles más, se han revelado gracias al reporte financiero trimestral de la misma compañía.

Por otro lado, en el mismo repote, bajo la firma del presidente, COO y CFO de Sony Hiroki Totoki, se indica que estarán desarrollando juegos como servicio, pero que si bien hay grandes títulos en desarrollo, estos no llegarán durante el presente año fiscal.

Todo esto no implica que este año no veamos títulos exclusivos en la consola de Sony, como el remake de Until Dawn, o Rise of The Ronin, entre muchos otros más.