Falta poco para Fiestas Patrias y los gamers andan contando las horas para volver a casa y encender la PS4 , la Xbox One o la Nintendo Switch para una tranquila sesión de videojuegos . Lástima que tanto 28 como 29 de julio caen fin de semana, ¿pero qué hay de los demás feriados en 2018?



Los feriados largos están compuestos por los feriados tradicionales, por los sábados y domingos –si es que no trabajas estos días– y por los días no laborables compensables decretados por el mismo Gobierno, que son de cumplimiento obligatorio para el Estado y opcional para el sector privado . ¿Qué significa esto? Quiere decir que, si bien los trabajadores tienen esos días libres, deben compensarlos en otro momento, por ejemplo, horas extra.



Entonces, ¿cuántos feriados largos le restan al año 2018? Los de la siguiente lista.



FERIADO LARGO DE JULIO: del viernes 27 al domingo 29 de julio



Tanto el sábado 28 como el domingo 29 de julio son feriados debido a que cada en estas fechas se conmemora el Día de la Independencia del Perú y la fiesta de la Independencia. ¿El viernes 27 de julio? Fue declarado día no laborable compensable para empalmar con los otros días y alarga de esta forma el fin de semana.



FERIADO LARGO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE: del jueves 30 de agosto al domingo 2 de septiembre



El jueves 30 de agosto es feriado por la Festividad de Santa Rosa de Lima y el viernes 31 fue decretado feriado laborable compensable para el sector público.



FERIADO LARGO DE NOVIEMBRE: del jueves 1 al domingo 4 de noviembre

El feriado largo de noviembre es el más largo en lo que queda del 2018. El jueves 1 de noviembre se celebra el Día de todos los Santos, que es una solemnidad cristiana. ¿y el viernes 2 de noviembre? Se declaró feriado no laborable compensable para el sector público.

