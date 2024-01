Estando ya a tan solo poco más de un mes para que Square Enix publique en todos los mercados Final Fantasy VII Rebirth, uno de los videojuegos más esperados del este 2024, la compañía japonesa ha revelado un nuevo tráiler el cual nos permite conocer nuevos detalles del título, y de las grandes aventuras que ofrecerá.

Y aunque este material no tiene una duración muy extensa, podemos apreciar un nuevo enfoque a uno de los grandes personajes, Sephiroth, como también al combate contra Terror of the Deep y a los hechos de Nibelheim, fuera de apreciar a criaturas y nuevos personajes.

Detalles aparte, no se sabe si es que esta entrega seguirá al pie de la letra la trama original del título que vímos en PlayStation 1, aunque ante lo ya visto a la fecha, los momentos claves seguirán presentes.

Final Fantasy VII Rebirth saldrá a la venta el próximo 29 de febrero, y llegará en forma exclusiva para la PlayStation 5. Cabe recordar que este videojuego llegará con un disco para la instalación, y otro para poder jugar.

Nuevo tráiler de Final Fantasy VII Rebirth