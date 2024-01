The Pokémon Company International presentó hoy a Pecharunt, el Pokémon Controlador. Este Pokémon singular recién descubierto ya se puede encontrar en The Hidden Treasure of Area Zero, el contenido descargable para Pokémon Scarlet y Pokémon Violet.

Y es que lo que a primera vista parecía un elemento más de la decoración de una tienda, resultó ser Pecharunt, que esperaba el momento de volver a despertar. Entre las principales características de este Pokémon se encuentra el poder amasar el veneno que secreta de su cáscara para hacer Mochi Cadena y, luego, se los da a humanos y otros Pokémon. Pecharunt usa cadenas para controlar a aquellos que se comen los deliciosos mochis que, además, parecen despertar sus poderes y deseos más profundos.

Características

Categoría : Pokémon Controlador.

: Pokémon Controlador. Tipo: Veneno y Fantasma.

Veneno y Fantasma. Altura: 0.3 m.

0.3 m. Peso: 0.3 kg.

0.3 kg. Nueva habilidad: Títere Tóxico.

Nuevo tráiler de Pokémon