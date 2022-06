Darth Vader y sus Stormtroopers han llegado a la isla de Fortnite Capítulo 3 - Temporada 3. Los jugadores pueden ver el aterrizaje de la gran nave del Imperio y dejarse caer para luchar contra el poderoso ejército de Star Wars.

Si bien la aparición de la nave es aleatoria, hay áreas establecidas en el mapa donde Darth Vader aterrizará con sus compinches Stormtrooper. Veamos cuáles son esos sitios para que tengas más oportunidades de jugar con las armas de Star Wars en el Capítulo 3 Temporada 3.

Las armas de Star Wars que los jugadores de Fortnite pueden encontrar son el E-11 Blaster y el Mythic Lightsaber de Darth Vader . El primero es fácil de conseguir, mientras que el segundo requiere algo de trabajo.

Aquí están todas las ubicaciones confirmadas donde se encuentra un puesto avanzado de Stormtrooper en la isla y donde puede aterrizar la nave de Darth Vader:

En la montaña al noroeste de Sleepy Sound

Al noroeste de Logjam Lotus

En la carretera sur de Coney Crossroads

Ligeramente al sureste de Greasy Grove

Al noreste de The Joneses, en la costa de la isla

Darth Vader aparecerá flanqueado por dos Stormtroopers. Derrotar a uno de ellos hará que caiga el E-11 Blaster. También se puede obtener de los cofres de suministros negros dentro de los puestos avanzados.

Para obtener el sable de luz mítico, los jugadores de Fortnite tendrán que eliminar al mismísimo Darth Vader. Te dejamos un video tutorial para que lo puedas derrotar sin problemas.

FORTNITE | Cómo comprar V-Bucks

En primer lugar, la forma más fácil de adquirir V-Bucks es comprar un paquete ofrecido como complemento por los desarrolladores. Los jugadores simplemente pueden comprar el paquete en línea a través del sitio web oficial y la tienda.

La segunda opción para adquirir V-Bucks es comprar el Pase de Batalla, que contiene una gran cantidad de máscaras y otros artículos cosméticos junto con V-Bucks que se pueden reclamar a medida que el jugador asciende de rango en el juego.

La tercera opción ofrece V-Bucks gratis, pero hay una advertencia. Fortnite tiene un modo llamado Save the World que ofrece V-Bucks gratis solo por iniciar sesión y completar algunas misiones. Aquí está la trampa. Save the World solo ofrece V-Bucks gratis a los ‘Fundadores’, jugadores que obtuvieron el juego en su lanzamiento inicial. Además, el juego debe comprarse, por lo que esta opción no ofrece dinero gratis, excepto para algunos jugadores.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.