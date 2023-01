Epic Games tiene la costumbre de advertir si nuestro teléfono inteligente Android no es compatible con Fortnite, por lo que no podrás disfrutar de tus futuras partidas. No obtante, hay un modo de hacer la descarga del Battle Royale y así puedas divertirte con tu smartphone en enero de 2023. El detalle es que deberás hacer las actualizaciones manualmente.

La solución está en descargar la versión APK de Fortnite para Android. Ahora, no es cualquier APK, sino la versión más actualizada para que los jugadores tengan acceso a los eventos y demás material en los servidores de Epic Games. El proceso es legal y no malogrará tu smartphone siempre y cuando acudas a páginas de APK de confianza.

Para ahorrar tiempo, compartimos todo el proceso en la siguiente sección, así como el enlace directo para la descarga segura del APK de Fortnite para Android.

FORTNITE APK ANDROID | Cómo instalar el videojuego

Lo primero que debes hacer es descargar el APK en el enlace.

en el enlace. Una vez que tengas la aplicación, instálala y ahora ejecútala.

Cuando lo abras, te pedirá una serie de permisos. Te aconsejamos que rechaces las de llamadas, pero eso sí, permite que el de almacenamiento sí sea aprobado.

Tras ello busca ‘ Fortnite ’ en el buscador.

’ en el buscador. Ahora simplemente dale en ‘Instalar’ y Fortnite empezará a descargar.

empezará a descargar. Acepta el permiso de instalación de archivos y ya tendrás Fortnite en tu móvil no compatible.

Inicia sesión con tu cuenta de Fortnite y arranca el juego.

Cabe precisar que en caso te aparezca un letrero de que no tienes la última versión de Fortnite y que no puedes ejecutarla, deberás buscar otro APK más actualizado.

FORTNITE | Cómo jugar en Apple

Actualmente, solo hay una forma de jugar Fortnite en un iPhone o iPad en 2023, y es con la ayuda de los servicios de juegos en la nube. Aunque también puedes usar Xbox Cloud Gaming, recomendamos GeForce Now de Nvidia debido a su fácil acceso.

Después de crear una cuenta de GeForce Now, deberás agregar la aplicación a la pantalla de inicio. Para hacer esto, simplemente toque el botón Compartir en Safari y seleccione Agregar a la pantalla de inicio.

El último paso requiere que inicie la nueva aplicación y seleccione Fortnite en ella. También puede vincular su cuenta de Epic Games existente a través de la aplicación, ya que el juego admite la progresión cruzada.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.