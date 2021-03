No cabe duda que Fortnite Battle Royale es de los juegos que más colaboraciones tiene en el año con grandes empresas y franquicias. Hace unas semanas, se confirmaron las filtraciones sobre la aparición de Ryu y Chun-Li.

Junto a Capcom, anunciaron que los dos personajes de la franquicia de lucha llegaban al shooter junto a mucho más contenido estético de Street Fighter. Pues ahora todo apunta a que Marvel tendría otra colaboración con Fortnite.

Los dataminers afirman que el siguiente contenido exclusivo será la skin de Ant-Man, el Vengador de Marvel. Se trata de un video que muestra un bosque pero está a ras del suelo.

Se trataría de una alusión al Hombre Araña según explican los dataminers. No obstante, otros creen que se trata de una referencia a WandaVision o The Falcon and the Winter Soldier.

La escena es muy similar a el último momento de Avengers: Endgame, cuando están en el bosque en la última misión de Capitán América con las gemas del infinito. ¿De qué crees que se trate?

Conoce a Joseph Deen, el niño de 8 años que ya tiene contrato profesional de Fortnite

En el mundo de los eSports hemos visto varios casos de niños que se convierten en grandes estrellas por sus habilidades en los videojuegos. En FIFA 21, hemos reportado el caso de Anders Verging, quien solo tiene 15 años y ya tiene contrato con el equipo RB Leipzig y ha sostenido el invicto en Ultimate Team por más de 500 partidas consecutivas. Recientemente, se ha vuelto viral este caso de Fortnite.

Si te parecía extraordinario que un niño de 15 años ya compita contra los mejores de FIFA 21, pues debes conocer el caso de Joseph Deen. Con solo ocho años de edad ya tiene entre manos un contrato de 33 mil dólares.

Según reporta BBC, el niño californiano tiene su primer contrato con Team 33 que consiste en un ordenado de alta gama para jugar a Fortnite y 33 mil dólares. Se trata de una apuesta a futuro debido a que todavía no puede competir legalmente.

Epic Games ha dejado en claro que no aceptan jugadores menores de 13 años en las diferentes competiciones.

“Me sentí genial cuando me ofrecieron el contrato. He pensado mucho en ser un jugador profesional, pero nadie me tomó en serio hasta que llegó Team 33″, comentó Deen. Añadió que juega al Battle Royale desde que tenía 4 años y que el club lo descubrió hace año y medio.

“Uno de mis cazatalentos se puso en contacto y dijo ‘Tengo que conocer a este chico llamado Joseph, es increíblemente bueno’. Así que empezaron a jugar partidas uno contra uno tanto como pudieron todos los días. Después de un tiempo, mi cazatalentos dijo ‘tienes que fichar a este chico. Si no lo hacemos, ¡alguien más lo hará!”, explicó Tyler Gallagher, cofundador de Team 33.

