Los loopers de Fortnite deben estar contando los días para disfrutar del evento anual de Halloween. Pesadilla antes de la Tempestad 2023, o mejor conocido como Fortnitemares 2023, promete nuevo material, skins y misiones para la Temporada 4 del Capítulo 4. Aquí te contamos desde cuándo podrás hacer la descarga del parche y qué se sabe de la supuesta colaboración con Five Nights at Freddy’s.

Fortnitemares 2023 está programado para el martes 10 de octubre. Se trata del parche 26.30 que traerá contenido exclusivo como la decoración de Halloween; objetos especiales como Caramelos, Lanzacalabazas y la Escoba de Bruja; nuevos atuendos de Noche de Brujas; misiones y recompensas por ganar XP; la llegada de vampiros a la isla y la aparición del NPC llamado Kado Thorne.

Fecha y hora para descargar Fortnitemares 2023

10 de octubre

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay - 5:00 am

Bolivia, Cuba, República Dominicana y Venezuela - 3:00 am

Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú - 3:00 am

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua - 2:00 am

España - 10:00 am

La supuesta colaboración

Los seguidores de Five Nights at Freddy’s tienen la esperanza de ver una colaboración entre la desarrolladora Epic Games y la exitosa franquicia de terror, cuya película llegará a los cines de Estados Unidos el 27 de octubre. Los rumores apuntan a que Fortnite aprovecharía su evento de Halloween, Fortnitemares 2023, para compartir material relacionado con Five Nights at Freddy’s. La base de esta expectativa es la notable similitud entre la primera imagen del evento y el cartel promocional de la película producida por Blumhouse Productions.

La similitud de los afiches ha hecho sospechar a los fans de Fortnite

Fortnitemares es la oportunidad ideal para conmemorar el estreno de la película de Five Nights at Freddy’s, especialmente considerando las peticiones de los jugadores a lo largo de los años. Aunque el hype está en aumento, Epic Games guarda silencio, dejando a los fanáticos a la espera de cualquier anuncio oficial que revele la emocionante colaboración.

Cómo descargar el parche más actual de Fortnite

El proceso exacto puede variar ligeramente según la plataforma en la que juegas Fortnite, ya sea PC, consola o dispositivo móvil. De jugar en consola, las actualizaciones a menudo se gestionan automáticamente a través de las propias tiendas virtuales de esas plataformas.

Abre el Epic Games Launcher

Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games

En la biblioteca de juegos dentro del launcher, busca Fortnite y haz clic en el icono del juego.

Si hay una actualización disponible, el launcher automáticamente los detectará y comenzará la descarga del parche. Asegúrate de tener suficiente espacio en tu disco duro para la descarga y la instalación.

Dependiendo del tamaño del parche y la velocidad de tu conexión a Internet, el proceso puede tardar varios minutos.

Completada la descarga, a veces es necesario reiniciar el juego para aplicar los cambios.

Solo queda verificar las configuraciones de actualización para asegurarte de que tienes el parche 26.30 en el sistema.