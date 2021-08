El modo Lobo Solitario ha ganado popularidad en Free Fire tras la actualización OB29. La dinámica está diseñada para un encuentro rápido de 1 vs. 1, algo que los jugadores agredecen para no tener que recurrir a salas personalizadas. Ahora, Garena ha anunciado que llegará próximamente el modo 2 vs 2.

El modo “Pelea con tu dúo” de Free Fire no tiene fecha de lanzamiento, pero fue anunciado a través de la cuenta oficial del Battle Royale en Twitter. No sabemos si se trata de un nuevo escenario, tal como sucede en Lobo Solitario, o será solo una parte de un gran mapa.

“Siempre que juegas con tu dúo ¿son imparables? ¡Vayan entrenando por que próximamente podrán demostrarlo al enfrentarse contra otros dúos en el Modo 2 vs 2!”, señala el tuit de Free Fire para América Latina.

Nuevo modo en Free Fire

Los jugadores esperan a que Garena haga cambios para que la experiencia supere a lo que viene ofreciendo el Lobo Solitario. Por ejemplo, hay quienes piden sacar los contenedores porque dificultan la línea de visión y otros piden que el arsenal no cuente con la Vector.

Asumimos que “Pelea con tu dúo” llegará con la próxima actualización de Free Fire en unas semanas. El parche OB29 aún es una novedad para la comunidad y hay bastante por exhibir. Además del modo Lobo Solitario, el videojuego ha añadido cambios al Duelo de Escuadras, llegarán campos de entrenamiento y salas de tiro. También no hay que olvidar los nuevos personajes Dimitri y Thiva.

