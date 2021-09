En el pasado, Free Fire ha colaborado con Street Fighter, One Punch Man, Cristiano Ronaldo , KSHMR, McLaren, Money Heist, Dimitri Vegas & Like Mike, y muchos más. Estos han introducido contenido nuevo y emocionante, que ha mantenido a los jugadores pegados al juego durante semanas.

Garena reveló recientemente la próxima colaboración entre Free Fire y la próxima película Venom: Let There Be Carnage, y toda la comunidad de Free Fire está encantada con el anuncio. Los jugadores esperan que en los próximos días se integre en el juego nuevo contenido, incluidos muchos cosméticos relacionados con la colaboración.

El anuncio del crossover se realizó a través del identificador oficial del juego, y la publicación decía “¡La colaboración única de Free Fire con Venom Movie llegará pronto! ¡Estén atentos y obtenga noticias de primera mano del canal oficial de la comunidad de Free Fire!”.

A principios de este mes, un popular minero de datos llamado Bart FF afirmó haber encontrado alguna referencia a Venom y Carnage en los archivos de texto de la próxima actualización, insinuando una posible asociación entre Free Fire y Venom: Let There Be Carnage. Estos han demostrado ser precisos, y los desarrolladores del juego ahora confirman la colaboración.

Posibles artículos en Free Fire

En una de sus publicaciones más recientes, Bart FF había declarado que se esperaba que la colaboración de Free Fire x Venom comenzara el 16 de octubre de 2021. Según él, estos son los artículos que se añadirán al videojuego.

Casco de Venom

Time of Carnage: Somos Venom

Botín Carnage Time

Bicicleta - Carnage Time

Carnage Time

Ficha de Venom Azul

Ficha de Venom Rojo

Token de Venom híbrido

Mochila Carnage Time

