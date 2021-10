Free Fire: Chrono vs. K vs. Jai, ¿cuál es el mejor personaje para los principiantes?

Chrono y K son dos poderosos personajes de Free Fire con habilidades activas. A pesar del nerf OB30 de Chrono, todavía se puede usar en partidos para obtener resultados positivos.

Por el contrario, Jai es un personaje con una habilidad pasiva. No se puede comprar en la tienda del juego, pero los jugadores pueden gastar diamantes para adquirir su microchip y poder usar su habilidad.

FREE FIRE | Chrono

Chrono posee una habilidad llamada Time Turner, que permite a los jugadores crear un campo de fuerza para bloquear 600 daños y aumentar su velocidad de movimiento en un 5%. La habilidad dura tres segundos y tiene un tiempo de recuperación de 250 segundos.

Chrono | Personaje de Free Fire

FREE FIRE | K

La habilidad de K, Master of All, aumenta el EP máximo en 50 y tiene dos modos: Psicología y Jiu-jitsu. El modo Psicología ayuda a recuperar 2 EP cada tres segundos, mientras que el modo Jiu-jitsu aumenta la conversión de EP en un 500%.

K | Personaje de Free Fire

FREE FIRE | Jai

Jai tiene una habilidad pasiva llamada Raging Reload, que ayuda a recargar el 30% del cargador de armas automáticamente. Esta habilidad es aplicable a metralletas, rifles de asalto, pistolas y escopetas.

Jai's Microship | Personaje de Free Fire

FREE FIRE | Veredicto

K será más adecuado para principiantes porque la habilidad de Chrono es más adecuada para jugadores que están en un juego agresivo. La mayoría de los principiantes eligen un enfoque pasivo cuando se acostumbran al juego para evitar que los maten.

La pérdida de salud es un problema importante al que se enfrentan los principiantes. Por lo tanto, al elegir K, pueden asegurarse de que su salud siempre esté a la altura. Además, Raging Reload no coincide con Master of All, ya que las habilidades multidimensionales de este último permitirán a los jugadores obtener mejores resultados en Free Fire.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.