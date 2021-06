Free Fire: códigos de canje gratis para hoy, 2 de junio de 2021

Ya es 2 de junio y los desarrolladores de Free Fire compartieron los códigos de canje gratis para hoy. Podrás conseguir loot gratis solo por hoy a modo de recompensa diaria, por lo que no pierdas la oportunidad de seguir estos pasos. Los códigos funcionan así estés jugando en México, España o cualquier otro país de América Latina.

Free Fire es uno de los videojuegos más competitivos del mercado, por lo que la comunidad siempre está pendiente de los códigos de canje al suponer la vía más rápida y segura para conseguir skins de armas y atuendos cosméticos. No pierdas la chance, ya que no se trata de ningún hack ni trampa, así que no hay riesgo de baneo.

Veamos ahora la lista completa de códigos de canje de Free Fire para hoy, 2 de junio de 2021. Recuerda no perder el tiempo, porque solo están disponibles por menos de 24 de horas.

UOPK-KHMN-BFFG: 50,000 diamond codes

VBVV-MBGD-EQWR: Diamond Royale Voucher

POYR-RVNB-FSLP: Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate

FFAW-QHY7-8NKL

9OKM-H87B-GAGS

TYBZ-QR5B-ZHYR

BHFF-GTBK-PHMN

DDFR-TPOR-FFGO

HU67-BFSL-IGWE

5G9G-CY97-UUD4

3CYS-QQ95-YTWK

8G2Y-JS3T-WKUB

AN3C-IK5X-SBST

FFTI-LM65-9NZB

GZ3S-LYFG-TD8X

LL7V-DMX3-63YK

7L5Z-3DHO-S8YJ

BMTM-P22W-3OZ7

QW0L-SEK9-U86B

FF6M-1L8S-QAUY

AO02-ZLKJ-DPGV

ME58-66OG-LPQZ

Cabe resaltar que solo estarán disponibles por 24 horas. Te saldrá el siguiente mensaje una vez que hayan sido utilizados o el tiempo haya expirado “el código ha expirado o no es válido”.

El mismo Battle Royale introdujo esta herramienta; así que no banearán tu cuenta o te suspenderán. Deberás ingresar a la web oficial de Free Fire para reclamar estos códigos y seguidamente abrir el app móvil.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.