Free Fire: Códigos de canje gratis para hoy, 29 de abril de 2021

Free Fire continúa con lo mejor de su repertorio al ofrecer hoy, 29 de abril, los códigos de canje gratis para la adquisición de material exclusivo por tiempo limitado. No hace falta ser un genio para obtener estos regalos, ya que se trata de una alternativa rápida y oficial hecha por Garena. El truco funciona para México, España y demás países de la región.

Free Fire cuenta con un sistema de códigos de canje que ofrece skins cosméticos y mejoras de armas sin precio alguno. Esto se debe a que las recompensas no requieren del gasto de diamantes, es decir, dinero real dentro del juego. Solo deberás copiar y pegar los códigos y así sacar el mayor provecho a la promoción.

Los códigos de canje gratis de Free Fire están a la orden del día y solo funcionan para hoy, 29 de abril. No podrás canjearlos pasado de las 24 horas y no suponen un riesgo de baneo, por lo que no te preocupes.

VNY3-MQWN-KEGU

U8S4-7JGJ-H5MG

HP5D-XHQA-NLB5

H28U-ZG5A-TK2R

ED22-KT2G-RQDY

FF7M-UY4M-E6SC

SARG-886A-V5GR

FF65-HAZ8-KG8H

REYJ-C692-CEWL

3SAG-9JQB-JWYS

G3MK-NDD2-4G9D

RRF6-WMKM-DPJV

6XMN-G242-VMKV

PCNF-5CQB-AJLK

Ten en cuenta que se trata de una forma legal de conseguir elementos estéticos. Free Fire no sanciona las cuentas que utilizan este sistema para reclamar loot o diamantes, así que no te banearán por usar este método.

Por otro lado, debes tener en cuenta que estos códigos tienen 24 horas de uso; una vez que expiren te saldrá el siguiente mensaje en la web del videojuego: “El código ha expirado o no es válido”. Tendrás que esperar 24 horas para los nuevos códigos.

¿Cómo utilizar los códigos de Free Fire?

¿Todavía no sabes dónde se reclaman los códigos de Free Fire? Pues solo debes seguir unos sencillos pasos para tener loot gratis sin la necesidad de pasar por la tienda virtual.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequito en tu cuenta.

